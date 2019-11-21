Минздрав: Тесты на наркотики при получении прав начнутся с 1 июля 2020 года

Тесты на наркотики и злоупотребление алкоголем при получении водительских прав будут проводиться с 1 июля 2020 года. Как пишет «Интерфакс», об этом говорится в приказе Минздрава.

Как напоминает RT, ранее сегодня Министерство здравоохранения отложило вступление в силу новых правил медицинского осмотра для водителей. Они предусматривают сдача анализов, которые помогут выявить алкогольную и наркотическую зависимости. Решение об отсрочке было принято главой ведомства Вероникой Скворцовой в связи с возросшей обеспокоенности россиян.

Приказ об обязательном прохождении тестирования на алкоголь и наркотики при получении или замене прав должен был вступить в силу в предстоящую пятницу, 22 ноября. Оплачивать анализы наши соотечественники должны были из своего кармана. В связи с этим сегодня у наркологических диспансеров по всей стране образовались огромные очереди из водителей, желающих получить справку до вступления в силу нововведений.

Ранее НСН писала, что Владимир Путин назвал попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к росту цен на справки чушью.