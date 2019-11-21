Минздрав: Тесты на наркотики при получении прав начнутся с 1 июля 2020 года
Тесты на наркотики и злоупотребление алкоголем при получении водительских прав будут проводиться с 1 июля 2020 года. Как пишет «Интерфакс», об этом говорится в приказе Минздрава.
Как напоминает RT, ранее сегодня Министерство здравоохранения отложило вступление в силу новых правил медицинского осмотра для водителей. Они предусматривают сдача анализов, которые помогут выявить алкогольную и наркотическую зависимости. Решение об отсрочке было принято главой ведомства Вероникой Скворцовой в связи с возросшей обеспокоенности россиян.
Приказ об обязательном прохождении тестирования на алкоголь и наркотики при получении или замене прав должен был вступить в силу в предстоящую пятницу, 22 ноября. Оплачивать анализы наши соотечественники должны были из своего кармана. В связи с этим сегодня у наркологических диспансеров по всей стране образовались огромные очереди из водителей, желающих получить справку до вступления в силу нововведений.
Ранее НСН писала, что Владимир Путин назвал попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к росту цен на справки чушью.
Кстати, по мнению координатора «Синих ведерок» Петра Шкуматова, нововведения приведут к всплеску коррупции при проведении тестов, потому что указанные в новых правилах контрольные уровни концентрации CDT в крови (1,2%) оказались ниже тех, что характерны для абсолютно непьющих людей (1,3-1,7%). Таким образом, чтобы получить справку об отсутствии алкогольной зависимости, водителям придется давать медикам взятки, считает Шкуматов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН объяснил, почему анализ на уровень CDT не убережет общество от алкоголиков за рулем.
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