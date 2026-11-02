Российские туристы могут посетить ряд стран, да и виза в Индию не является чем-то непреодолимым, поэтому в туротрасли не расстроились от окончания переговоров по безвизу для организованных групп, рассказал НСН коммерческий директор TEZ TOUR Россия Воскан Арзуманов.



Москва и Нью-Дели решили не продолжать выработку соглашения о безвизовых поездках туристических групп, сообщил глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. Его слова приводит ТАСС. Арзуманов отметил, что отсутствие безвиза не отпугнет от посещения заинтересованных туристов.