Российские туроператоры не увидели проблемы в отсутствии безвиза с Индией

У россиян есть различные варианты для проведения отдыха, заявил НСН Воскан Арзуманов.

Российские туристы могут посетить ряд стран, да и виза в Индию не является чем-то непреодолимым, поэтому в туротрасли не расстроились от окончания переговоров по безвизу для организованных групп, рассказал НСН коммерческий директор TEZ TOUR Россия Воскан Арзуманов.

Москва и Нью-Дели решили не продолжать выработку соглашения о безвизовых поездках туристических групп, сообщил глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. Его слова приводит ТАСС. Арзуманов отметил, что отсутствие безвиза не отпугнет от посещения заинтересованных туристов.

Россия и Индия прекратили работу над соглашением о безвизе для тургрупп
«Такие безвизовые режимы есть, и таких стран очень много. Тот же Китай, например, до того, как ввел по отношению к России безвизовый режим вообще на всю страну, достаточно успешно использовал групповые списки для туристов, которые посещают остров Хайнань. Это увеличивает интерес к стране и туристический поток. В туротрасли всегда верят всегда во все самое лучшее: мы всегда позитивно настроены на любой шаг по направлению к увеличению туристов. Поездки в Индию, в том числе, держатся на основных столпах: курс валют, прямые авиаперевозки и отсутствие визовых препятствий. Чем сильнее рубль и чем проще получить разрешение на въезд, тем более привлекателен выездной туризм. Если посмотреть рейтинг тех направлений, которые сейчас держатся на лидирующих местах, то у них отсутствуют как таковые формальности. Да, может быть, где-то нужно на границе купить там марочку, как в Египте, но это не стоит никаких определенных усилий. Наш турист всегда может найти альтернативу Индии или же посетить ее, но с визой. Обрадовались бы мы, если появился безвиз? Да. Расстроились ли мы из-за того, что откатили назад? Ну, приняли как есть», — подчеркнул он.

Ранее Арзуманов оценил в эфире НСН, как визовый режим изменит отдых россиян в Черногории.

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ФОТО: ТАСС / Zuma / ZEUS
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