Российские туроператоры не увидели проблемы в отсутствии безвиза с Индией
У россиян есть различные варианты для проведения отдыха, заявил НСН Воскан Арзуманов.
Российские туристы могут посетить ряд стран, да и виза в Индию не является чем-то непреодолимым, поэтому в туротрасли не расстроились от окончания переговоров по безвизу для организованных групп, рассказал НСН коммерческий директор TEZ TOUR Россия Воскан Арзуманов.
Москва и Нью-Дели решили не продолжать выработку соглашения о безвизовых поездках туристических групп, сообщил глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. Его слова приводит ТАСС. Арзуманов отметил, что отсутствие безвиза не отпугнет от посещения заинтересованных туристов.
«Такие безвизовые режимы есть, и таких стран очень много. Тот же Китай, например, до того, как ввел по отношению к России безвизовый режим вообще на всю страну, достаточно успешно использовал групповые списки для туристов, которые посещают остров Хайнань. Это увеличивает интерес к стране и туристический поток. В туротрасли всегда верят всегда во все самое лучшее: мы всегда позитивно настроены на любой шаг по направлению к увеличению туристов. Поездки в Индию, в том числе, держатся на основных столпах: курс валют, прямые авиаперевозки и отсутствие визовых препятствий. Чем сильнее рубль и чем проще получить разрешение на въезд, тем более привлекателен выездной туризм. Если посмотреть рейтинг тех направлений, которые сейчас держатся на лидирующих местах, то у них отсутствуют как таковые формальности. Да, может быть, где-то нужно на границе купить там марочку, как в Египте, но это не стоит никаких определенных усилий. Наш турист всегда может найти альтернативу Индии или же посетить ее, но с визой. Обрадовались бы мы, если появился безвиз? Да. Расстроились ли мы из-за того, что откатили назад? Ну, приняли как есть», — подчеркнул он.
Ранее Арзуманов оценил в эфире НСН, как визовый режим изменит отдых россиян в Черногории.
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