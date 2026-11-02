Верховный лидер Ирана распорядился мирно урегулировать конфликт с США

Иран стремится решить конфликт с США путем переговоров. Как пишет РИА Новости, об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

Политолог Дудаков раскрыл, почему в США заговорили о ядерном ударе по Ирану

По его словам, необходимые распоряжения были даны верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи.

«В этом вопросе верховный лидер революции предоставил правительству соответствующие полномочия», - отметил Пезешкиан.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что США и Израиль подготовили план новой военной операции против Ирана. Она будет запущена после ноябрьских промежуточных выборов в Соединённых Штатах в случае, если дипломатические переговоры сорвутся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: dpa/ ТАСС
ТЕГИ:Ближний ВостокПереговорыСШАИран

Горячие новости

Все новости

партнеры