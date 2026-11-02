Верховный лидер Ирана распорядился мирно урегулировать конфликт с США
Иран стремится решить конфликт с США путем переговоров. Как пишет РИА Новости, об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.
По его словам, необходимые распоряжения были даны верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи.
«В этом вопросе верховный лидер революции предоставил правительству соответствующие полномочия», - отметил Пезешкиан.
Ранее в западных СМИ появилась информация, что США и Израиль подготовили план новой военной операции против Ирана. Она будет запущена после ноябрьских промежуточных выборов в Соединённых Штатах в случае, если дипломатические переговоры сорвутся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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