«Мы не устаем повторять, что никогда запреты не работают так, как мы предполагаем. Любой запрет влечет за собой обходные пути, и мы не знаем, насколько опасными они будут. Сейчас в наших школах нельзя пользоваться телефоном на уроках, но во внеурочное время можно. Если мы во внеурочное время настолько займем детей тем, что им понравится, то они забудут про мобильники. Мы говорим о доступности в том числе бесплатных кружков и секций. Иногда в школах есть бесплатные секции для всех категорий детей. Но посмотрите, что это за кружки и секции. Дети хотят модных направлений. Им хочется кататься на скейтах, заниматься брейк-дансом и еще что-то в том же духе. Но им совершенно не хочется заниматься стандартным ОФП. Вот то, над чем точно надо поработать. На это нужно обратить внимание и губернаторов, и Минпросвещения. Сейчас у нас о дополнительном образовании совершенно не слышно – и это беда! Давайте начнем с того, что у нас дополнительное образование станет доступным и интересным детям. И с этого момента нам запретные законы точно станут не нужны», – считает Буцкая.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев рассказал НСН, почему детям нельзя ограничивать время пользования интернетом.

