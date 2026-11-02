Буцкая объяснила, как отвлечь детей от смартфонов
Чтобы ребенок не «залипал» в смартфоне, ему нужно предложить интересную альтернативу в виде кружков и секций, заявила Татьяна Буцкая.
Введение запретов не способно оторвать подростков от смартфонов. Но если внимание учащегося привлечь интересными секциями и кружками, ситуацию можно исправить, рассказала НСН экс-депутат Госдумы, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая.
В Турции вступил в силу запрет на доступ к соцсетям детям младше 15 лет. Совсем недавно нечто похожее предлагалось и в РФ. Так или иначе, в России уже есть закон, который запрещает школьникам пользоваться телефонами на уроках. Однако запреты не способны решить проблему кардинальным образом, уверена Татьяна Буцкая.
«Мы не устаем повторять, что никогда запреты не работают так, как мы предполагаем. Любой запрет влечет за собой обходные пути, и мы не знаем, насколько опасными они будут. Сейчас в наших школах нельзя пользоваться телефоном на уроках, но во внеурочное время можно. Если мы во внеурочное время настолько займем детей тем, что им понравится, то они забудут про мобильники. Мы говорим о доступности в том числе бесплатных кружков и секций. Иногда в школах есть бесплатные секции для всех категорий детей. Но посмотрите, что это за кружки и секции. Дети хотят модных направлений. Им хочется кататься на скейтах, заниматься брейк-дансом и еще что-то в том же духе. Но им совершенно не хочется заниматься стандартным ОФП. Вот то, над чем точно надо поработать. На это нужно обратить внимание и губернаторов, и Минпросвещения. Сейчас у нас о дополнительном образовании совершенно не слышно – и это беда! Давайте начнем с того, что у нас дополнительное образование станет доступным и интересным детям. И с этого момента нам запретные законы точно станут не нужны», – считает Буцкая.
Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев рассказал НСН, почему детям нельзя ограничивать время пользования интернетом.
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