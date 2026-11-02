В Госдуме призвали молодежь ходить в Ленинку не только на рейвы

Мероприятие «Литрейв», организованное в ночь на 1 ноября издательством «Эксмо», было раскритиковано членом Общественной палаты Екатериной Мизулиной. Миронов, в свою очередь, указал, что если кто-то впервые пришёл в Ленинку благодаря вечеринке, то главное - чтобы знакомство человека с библиотекой на этом не закончилось.

«Ведь главное не в том, сколько человек пришло в библиотеку на танцы, а в том, сколько из них захотят вернуться туда за книгами. Вот по этому результату и стоит судить об успехе такого эксперимента», — отметил парламентарий.

Он также добавил, что организаторами были соблюдены все меры безопасности и сохранности культурного наследия, никаких происшествий не случилось. Однако ситуация, когда для знакомства молодёжи с книгой требуются «диджеи, танцы и световое шоу», заставляет задуматься.

Ранее платформы «Литнет» и «ЛитГород» сообщили «Радиоточке НСН», что лично пообщаться с писателем после прочтения книги хотели бы 76% респондентов.

