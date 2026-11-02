Комиссия кабмина одобрила идею Минфина о конвертации накопительной пенсии в ПДС

Речь идёт о пенсионных накоплениях, которые хранятся в негосударственных фондах, а также средства граждан, не переводивших свои накопительные пенсии в НПФ или частные управляющие компании.

В ведомстве указали, что конвертация даст больше возможностей для управления пенсионными накоплениями, у граждан появится возможность получать выплаты в особых жизненных ситуациях, вложенные средства можно передавать по наследству. Гарантия сохранности средств и накопленного дохода будет распространяться на суммы до 2,8 млн рублей.

«Изменения не затрагивают страховую пенсию, назначаемую и выплачиваемую Социальным фондом России, учет баллов и стажа остается прежним», - отметили в министерстве.

Ранее в Социальном фонде России сообщили, что число пенсионеров в стране достигло 40,5 млн человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».