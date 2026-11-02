Комиссия кабмина одобрила идею Минфина о конвертации накопительной пенсии в ПДС
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение Минфина РФ о конвертации с 1 апреля 2027 года накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом сообщает RT.
Речь идёт о пенсионных накоплениях, которые хранятся в негосударственных фондах, а также средства граждан, не переводивших свои накопительные пенсии в НПФ или частные управляющие компании.
В ведомстве указали, что конвертация даст больше возможностей для управления пенсионными накоплениями, у граждан появится возможность получать выплаты в особых жизненных ситуациях, вложенные средства можно передавать по наследству. Гарантия сохранности средств и накопленного дохода будет распространяться на суммы до 2,8 млн рублей.
«Изменения не затрагивают страховую пенсию, назначаемую и выплачиваемую Социальным фондом России, учет баллов и стажа остается прежним», - отметили в министерстве.
Ранее в Социальном фонде России сообщили, что число пенсионеров в стране достигло 40,5 млн человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Сербии был задержан владелец популярного у российских релокантов Alta Banka
- Верховный лидер Ирана распорядился мирно урегулировать конфликт с США
- Средства на ремонт старых труб и котельных предложили закладывать в тарифы ЖКХ
- Буцкая объяснила, как отвлечь детей от смартфонов
- Лантратова: Некоторые жители Алешек решили остаться в городе
- «Боинги» под санкциями: Как ремонт самолетов взвинтил цены на билеты
- Комиссия кабмина одобрила идею Минфина о конвертации накопительной пенсии в ПДС
- Российские туроператоры не увидели проблемы в отсутствии безвиза с Индией
- В Госдуме призвали молодежь ходить в Ленинку не только на рейвы
- Основатель The Insider Доброхотов заочно получил более пяти лет колонии