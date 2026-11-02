Средства на ремонт старых труб и котельных предложили закладывать в тарифы ЖКХ
Средства на ремонт старых труб и котельных следует закладывать в тарифы ЖКХ. Как сообщает «Парламентская газета», данная идея была высказана во время посвященного отопительному сезону круглого стола в Совете федерации.
В частности, участники мероприятия указали, что трубы и котельные сильно изношены во многих регионах, однако средств, получаемых поставщиками ресурсов в качестве платежей ЖКХ, на замену не хватает - только на поддержание работы системы.
Как отметил замглавы департамента развития ЖКХ Минстроя Федор Козлов, потратить полученные таким образом деньги можно будет только на конкретные проекты модернизации.
Отмечается, что соответствующие предложения, сформулированные совместно Минстроем, Минэкономразвития, Минэнерго и ФАС, планируют направить в правительство РФ до декабря текущего года.
Ранее в КПРФ выступили с предложением выплачивать субсидии всем россиянам, чьи платежи по ЖКХ выше 10% от дохода, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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