Минтруд хочет увеличить минимальное пособие по безработице втрое

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации предлагает в 3 раза повысить размер минимального пособия по безработице — до 4500 рублей. Такую инициативу глава ведомства Антон Котяков озвучил на совещании по ситуации на рынке труда, передает ТАСС.

В данный момент минимальный размер помощи для безработных составляет 1500 рублей. Кроме того, Котяков считает разумным продлить выплату ранее назначенных пособий по безработице на 3 месяца. По его словам, это даст возможность миновать самую сложную ситуацию на рынке труда после пандемии коронавируса.

Рванее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на совещании у президента Владимира Путина о планах повысить минимальный размер пособия для всех безработных, а не только тех, кто лишился работы в период эпидемии.

