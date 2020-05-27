Минтруд хочет увеличить минимальное пособие по безработице втрое
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации предлагает в 3 раза повысить размер минимального пособия по безработице — до 4500 рублей. Такую инициативу глава ведомства Антон Котяков озвучил на совещании по ситуации на рынке труда, передает ТАСС.
В данный момент минимальный размер помощи для безработных составляет 1500 рублей. Кроме того, Котяков считает разумным продлить выплату ранее назначенных пособий по безработице на 3 месяца. По его словам, это даст возможность миновать самую сложную ситуацию на рынке труда после пандемии коронавируса.
Рванее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на совещании у президента Владимира Путина о планах повысить минимальный размер пособия для всех безработных, а не только тех, кто лишился работы в период эпидемии.
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