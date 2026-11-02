Лантратова: Некоторые жители Алешек решили остаться в городе
Некоторые жители Алешек Херсонской области решили остаться в городе. Как пишет RT, об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Она пояснила, что оставшиеся жители объяснили своё решение семейными обстоятельствами. В частности, у одной из женщин мать перенсла инсульт и могла бы не выдержать эвакуации, а у другой муж находился в больнице.
По её словам, также люди не захотели расставаться с привычным домом и бытом, а взрослые дети не захотели оставить в городе своих пожилых родителей.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что гуманитарная операция в Алешках Херсонской области прошла успешно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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