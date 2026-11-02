Лантратова: Некоторые жители Алешек решили остаться в городе

Она пояснила, что оставшиеся жители объяснили своё решение семейными обстоятельствами. В частности, у одной из женщин мать перенсла инсульт и могла бы не выдержать эвакуации, а у другой муж находился в больнице.

По её словам, также люди не захотели расставаться с привычным домом и бытом, а взрослые дети не захотели оставить в городе своих пожилых родителей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что гуманитарная операция в Алешках Херсонской области прошла успешно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

