В Сербии был задержан владелец популярного у российских релокантов Alta Banka
Владелец лишенного лицензии банка Alta Banka бизнесмен Давор Мацура был задержан в Сербии. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает RT.
Отмечается, что перед задержанием в помещениях финансовой организации, которая пользовалась популярностью у релокантов из РФ, в течение более 30 часов продолжались обыски.
Мацура считается близким к руководству Сербской прогрессивной партии (СПП) и окружению экс-президента страны Александра Вучича. Правоохранители подозревают в незаконном обогащении на 380 млн евро.
Ранее доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, кандидат исторических наук Евгений Колосков заявил «Радиоточке НСН», что судьба экс-президента Вучича будет зависеть от того, как пройдет транзит власти.
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