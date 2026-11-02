В Сербии был задержан владелец популярного у российских релокантов Alta Banka

Отмечается, что перед задержанием в помещениях финансовой организации, которая пользовалась популярностью у релокантов из РФ, в течение более 30 часов продолжались обыски.

Мацура считается близким к руководству Сербской прогрессивной партии (СПП) и окружению экс-президента страны Александра Вучича. Правоохранители подозревают в незаконном обогащении на 380 млн евро.

Ранее доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, кандидат исторических наук Евгений Колосков заявил «Радиоточке НСН», что судьба экс-президента Вучича будет зависеть от того, как пройдет транзит власти.

