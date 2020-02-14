Новости за ночь: Маткапитал предложили тратить на товары для детей и игрушки
Материнский капитал предложили разрешить тратить на товары для детей - в том числе игрушки, одежду, школьные принадлежности и средства гигиены отечественного производства. Как пишут «Известия», с такой инициативой «Опора России» обратилась к министру промышленности и торговли Денису Мантурову и российской столицы Сергею Собянину. Пилотный проект предлагается реализовать в Москве. А в случае успеха, он может быть масштабирован на федеральном уровне.
Сейчас материнский капитал можно потратить, например, на улучшение жилищных условий, образование детей и товары и услуги для детей-инвалидов.
Ранее в Госдуму внесли поправку о продлении программы материнского капитала до конца 2026 года и ежегодной индексации таких выплат.
В интервью НСН политолог Дмитрий Орешкин заявил, что это правильное решение, но нужен целый комплекс мер для повышения рождаемости.
«Это, безусловно, правильно и хорошо. Другой вопрос, поможет ли это решить ту самую проблему, которая сейчас всерьез начала волновать правительство. Речь идет о том, что за прошедший год население Российской Федерации уменьшилось на 300 тысяч человек. Я думаю, что демографическую тенденцию мы, таким образом, не перебьем, а население у нас все равно будет сокращаться. К сожалению, люди – это все-таки существа высшего порядка и лишней охапкой сена проблема не решается», – отметил политолог.
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