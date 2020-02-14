Новости за ночь: Маткапитал предложили тратить на товары для детей и игрушки

Материнский капитал предложили разрешить тратить на товары для детей - в том числе игрушки, одежду, школьные принадлежности и средства гигиены отечественного производства. Как пишут «Известия», с такой инициативой «Опора России» обратилась к министру промышленности и торговли Денису Мантурову и российской столицы Сергею Собянину. Пилотный проект предлагается реализовать в Москве. А в случае успеха, он может быть масштабирован на федеральном уровне.

Сейчас материнский капитал можно потратить, например, на улучшение жилищных условий, образование детей и товары и услуги для детей-инвалидов.

Ранее в Госдуму внесли поправку о продлении программы материнского капитала до конца 2026 года и ежегодной индексации таких выплат.