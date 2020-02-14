Новости за ночь: ВОЗ допустила заражение коронавирусом двух третей населения Земли
Следивший за исследованиями о распространении нового коронавируса в Китае советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айра Лонджини допустил, что им могут заразиться две трети населения Земли, пишет Bloomberg. Специалист исходит из того, что каждый заболевший коронавирусом может заразить двух-трёх человек.
По мнению вирусолога, снизить скорость распространения инфекции может карантин. Но до того, как власти Китая предприняли необходимые меры, коронавирус COVID-2019 мог выйти за пределы этой страны.
Точку зрения Лонджини разделяет профессор Университета Гонконга Габриэль Лунг, а эксперт из Северо-Восточного университета в Бостоне Алессандро Веспиньяни считает подобный сценарий худшим из возможных, сообщает «Газета.ру».
По последним данным китайских властей, число заражённых коронавирусом нового типа в Китае достигло 63,8 тысячи человек. От последствий инфекции умерли 1380 человек, передает РИА Новости.
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