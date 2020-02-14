Новости за ночь: СМИ заявили об утечке данных тысяч клиентов Сбербанка

Журналисты издания проверили тестовый фрагмент базы и убедились в её частичной подлинности: удалось дозвониться до нескольких клиентов Сбербанка. Продавец данных между тем заявил о готовности продавать каждую строку по 35 рублей, утверждается в материале.

По словам директора компании по кибербезопасности DeviceLock Ашота Оганесяна, эта база стала результатом новой утечки. Он предположил, что данные могли «утечь» через сотрудника банка, имеющего доступ к информационной системе или серверу баз данных.

СМИ сообщали об утечках данных клиентов Сбербанка в октябре 2019 года. Банк признал одну из них, касавшуюся 200 человек, а МВД отчиталось о поимке подозреваемого в краже данных. Им оказался сотрудник Национальной службы взысканий.