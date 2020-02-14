Новости за ночь: ЦИК предлагает создать приложение с разъяснением поправок в Конституцию

14 февраля 202007:30

Центризбирком России намерен разработать мобильное приложение, с помощью которого граждане смогут ознакомиться с полным пакетом изменений в Конституции России. Об этом «Коммерсанту» рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова. Она подчеркнула, что полный текст поправок Центризбирком постарается донести до каждого гражданина в доступном виде, в том числе с помощью мобильного приложения, которое сможет скачать любой желающий. Кроме того, текст поправок будет представлен в виде брошюр на всех избирательных участках.

Ura.ru напоминает, Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию во время послания Федеральному собранию 15 января. В настоящий момент, по словам президента, число поступивших предложений о поправках в основной закон превысило 500.

При этом глава государства отметил, что закон о поправках в Конституцию будет принят только в случае, если россияне поддержат их на голосовании.

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Ранее стало известно, что голосование по поправкам в Конституцию могут провести в будний день в последней декаде апреля, ориентировочно в среду, 22 апреля

Член рабочей группы по изменениям в Конституцию Богдан Безпалько рассказал в эфире НСН, что пока о сроках голосования не говорилось ничего.

«Обсуждались поправки, касающиеся полномочий Думы, Совета Федерации, введения контроля над судьями. Полномочия по отрешению судей от должности. Количество сенаторов, которые входят в Совет Федерации по предложению президента. Статус самого президента в случае возможного отрешения от должности. Но пока ничего о сроках не говорилось. Мы остаемся до четверга, до следующего заседания рабочей группы», - сказал он.

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ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
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