Новости за ночь: ЦИК предлагает создать приложение с разъяснением поправок в Конституцию
Центризбирком России намерен разработать мобильное приложение, с помощью которого граждане смогут ознакомиться с полным пакетом изменений в Конституции России. Об этом «Коммерсанту» рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова. Она подчеркнула, что полный текст поправок Центризбирком постарается донести до каждого гражданина в доступном виде, в том числе с помощью мобильного приложения, которое сможет скачать любой желающий. Кроме того, текст поправок будет представлен в виде брошюр на всех избирательных участках.
Ura.ru напоминает, Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию во время послания Федеральному собранию 15 января. В настоящий момент, по словам президента, число поступивших предложений о поправках в основной закон превысило 500.
При этом глава государства отметил, что закон о поправках в Конституцию будет принят только в случае, если россияне поддержат их на голосовании.
Ранее стало известно, что голосование по поправкам в Конституцию могут провести в будний день в последней декаде апреля, ориентировочно в среду, 22 апреля
Член рабочей группы по изменениям в Конституцию Богдан Безпалько рассказал в эфире НСН, что пока о сроках голосования не говорилось ничего.
«Обсуждались поправки, касающиеся полномочий Думы, Совета Федерации, введения контроля над судьями. Полномочия по отрешению судей от должности. Количество сенаторов, которые входят в Совет Федерации по предложению президента. Статус самого президента в случае возможного отрешения от должности. Но пока ничего о сроках не говорилось. Мы остаемся до четверга, до следующего заседания рабочей группы», - сказал он.
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