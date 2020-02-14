Новости за ночь: ЦИК предлагает создать приложение с разъяснением поправок в Конституцию

Центризбирком России намерен разработать мобильное приложение, с помощью которого граждане смогут ознакомиться с полным пакетом изменений в Конституции России. Об этом «Коммерсанту» рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова. Она подчеркнула, что полный текст поправок Центризбирком постарается донести до каждого гражданина в доступном виде, в том числе с помощью мобильного приложения, которое сможет скачать любой желающий. Кроме того, текст поправок будет представлен в виде брошюр на всех избирательных участках.

Ura.ru напоминает, Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию во время послания Федеральному собранию 15 января. В настоящий момент, по словам президента, число поступивших предложений о поправках в основной закон превысило 500.

При этом глава государства отметил, что закон о поправках в Конституцию будет принят только в случае, если россияне поддержат их на голосовании.