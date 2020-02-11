Орешкин: Лишней охапкой сена рождаемость не поднять

11 февраля 202020:00

Политолог Дмитрий Орешкин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня. 

1

Трамп дал прогноз на спад коронавируса

Глава Белого дома Дональд Трамп предрек конец эпидемии коронавируса. Его убьет тепло. По мнению американского лидера, весной вспышка пневмонии пойдет на спад.

Дмитрий Орешкин: «То, что вспышка раньше или позже пойдет на спад, совершенно очевидно. Хотя бы потому, что сейчас четыре тысячи человек излечились. Летальность сохраняется на уровне 2-2,5 процента. Я не знаю, в какой степени здесь тепло сработает. Мне кажется, что это какая-то сказка. А вот повышение иммунного статуса граждан благодаря прививкам и вакцинам, думаю, сработает более надежно», – комментирует в эксклюзивном интервью НСН Дмитрий Орешкин. 

2

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

В Госдуму внесли поправку о продлении программы материнского капитала до конца 2026 года и ежегодной индексации таких выплат.

Дмитрий Орешкин: «Это, безусловно, правильно и хорошо. Другой вопрос, поможет ли это решить ту самую проблему, которая сейчас всерьез начала волновать правительство. Речь идет о том, что за прошедший год население Российской Федерации уменьшилось на 300 тысяч человек. Я думаю, что демографическую тенденцию мы, таким образом, не перебьем, а население у нас все равно будет сокращаться. К сожалению, люди – это все-таки существа высшего порядка и лишней охапкой сена проблема не решается», – отмечает политолог в эфире НСН. 

3

Россия и Китай оказались первыми в списке угроз США

В новой стратегии контрразведки США поместили Россию и Китай на первое место в списке угроз на 2020-2022 годы. 


Дмитрий Орешкин: «Я, на самом деле, не понимаю, насколько это новое событие, потому что и Китай и США уже лет пять в официальных документах спецслужб и госдепартамента рассматриваются как основные конкуренты. При этом, Китай рассматривается как экономическая угроза. В основном со стороны Соединенных Штатов претензии к воровству технологий и компьютерных программ, за которые китайцы не платят положенных авторских отчислений. А Россия рассматривается как угроза с точки зрения военной опасности», – говорит он НСН. 

4

Прибавку к зарплате получили менее 10% россиян

Лишь восемь процентов россиян получили прибавку к зарплате в наступившем году. Об этом говорят данные исследования сервиса «Работа.ру».

Дмитрий Орешкин: «Это, конечно, недопустимо мало. У людей должно быть ощущение, что с каждым годом их доходы растут. И, соответственно, тогда появляются социальный оптимизм, доверие к власти. А если 92 процента находятся в неизменном состоянии, или даже в ухудшающемся, то ничего хорошего нам в краткосрочной перспективе не обещает», – подытоживает в беседе с НСН Дмитрий Орешкин. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
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