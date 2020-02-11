Орешкин: Лишней охапкой сена рождаемость не поднять
Политолог Дмитрий Орешкин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Трамп дал прогноз на спад коронавируса
Глава Белого дома Дональд Трамп предрек конец эпидемии коронавируса. Его убьет тепло. По мнению американского лидера, весной вспышка пневмонии пойдет на спад.
Дмитрий Орешкин: «То, что вспышка раньше или позже пойдет на спад, совершенно очевидно. Хотя бы потому, что сейчас четыре тысячи человек излечились. Летальность сохраняется на уровне 2-2,5 процента. Я не знаю, в какой степени здесь тепло сработает. Мне кажется, что это какая-то сказка. А вот повышение иммунного статуса граждан благодаря прививкам и вакцинам, думаю, сработает более надежно», – комментирует в эксклюзивном интервью НСН Дмитрий Орешкин.
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
В Госдуму внесли поправку о продлении программы материнского капитала до конца 2026 года и ежегодной индексации таких выплат.
Дмитрий Орешкин: «Это, безусловно, правильно и хорошо. Другой вопрос, поможет ли это решить ту самую проблему, которая сейчас всерьез начала волновать правительство. Речь идет о том, что за прошедший год население Российской Федерации уменьшилось на 300 тысяч человек. Я думаю, что демографическую тенденцию мы, таким образом, не перебьем, а население у нас все равно будет сокращаться. К сожалению, люди – это все-таки существа высшего порядка и лишней охапкой сена проблема не решается», – отмечает политолог в эфире НСН.
Россия и Китай оказались первыми в списке угроз США
В новой стратегии контрразведки США поместили Россию и Китай на первое место в списке угроз на 2020-2022 годы.
Дмитрий Орешкин: «Я, на самом деле, не понимаю, насколько это новое событие, потому что и Китай и США уже лет пять в официальных документах спецслужб и госдепартамента рассматриваются как основные конкуренты. При этом, Китай рассматривается как экономическая угроза. В основном со стороны Соединенных Штатов претензии к воровству технологий и компьютерных программ, за которые китайцы не платят положенных авторских отчислений. А Россия рассматривается как угроза с точки зрения военной опасности», – говорит он НСН.
Прибавку к зарплате получили менее 10% россиян
Лишь восемь процентов россиян получили прибавку к зарплате в наступившем году. Об этом говорят данные исследования сервиса «Работа.ру».
Дмитрий Орешкин: «Это, конечно, недопустимо мало. У людей должно быть ощущение, что с каждым годом их доходы растут. И, соответственно, тогда появляются социальный оптимизм, доверие к власти. А если 92 процента находятся в неизменном состоянии, или даже в ухудшающемся, то ничего хорошего нам в краткосрочной перспективе не обещает», – подытоживает в беседе с НСН Дмитрий Орешкин.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
- Ушел из жизни чемпион СССР в составе «Спартака» Валерий Рейнгольд
- COVID-19. ВОЗ официально назвала коронавирус
- В России вынесен первый приговор активисту «нежелательной организации»
- Экс-президентов РФ могут сделать пожизненными сенаторами
- ЦБ подготовил продажу акций Сбербанка правительству