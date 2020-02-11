Орешкин: Лишней охапкой сена рождаемость не поднять

Дмитрий Орешкин: «Это, безусловно, правильно и хорошо. Другой вопрос, поможет ли это решить ту самую проблему, которая сейчас всерьез начала волновать правительство. Речь идет о том, что за прошедший год население Российской Федерации уменьшилось на 300 тысяч человек. Я думаю, что демографическую тенденцию мы, таким образом, не перебьем, а население у нас все равно будет сокращаться. К сожалению, люди – это все-таки существа высшего порядка и лишней охапкой сена проблема не решается», – отмечает политолог в эфире НСН.

