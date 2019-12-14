Коллектор: Должников в России не станет меньше
Президент «Национальной ассоциации коллекторских агентств» Эльман Мехтиев в эфире НСН рассказал, как повлияет новый порядок взыскания долгов на число должников в России
В Министерстве юстиции разработали законопроект, который предусматривает изменение взыскания долгов с российских граждан. Документ размещен на сайте нормативно правовых актов.
Новый порядок взыскания долгов вводится при отказе гражданина от выплаты просроченной задолженности, а также неисполнения им обязательств по погашению просроченного долга в течение 30 дней после уведомления о соответствующеи предложении и в связи с отсутствием ответа в течение 30 дней.
Также предполагается, что в России появится должность «робота-коллектора», который представляет собой сервис по отправке голосовых сообщений. На основе различных сценариев разговоров с должниками робот с помощью системы генерации речи будет взаимодействовать с гражданами. Законопроектом предусмотрено право должника отказаться от получения сообщений в периоды с 22.00 до 08.00 по будням и с 20.00 до 09.00 по выходным, сообщает Газета.ru
Президент «Национальной ассоциации коллекторских агентств» Эльман Мехтиев, который возглавил рабочую группу по разработке новых требований к коллекторской деятельности, пояснил в эфире НСН, что количество должников не зависит от принятия нового закона.
«Количество должников не зависит от нового закона. Оно зависит от того, какая будет экономика и экономическая ситуация», - заявил эксперт.
По мнению Эльмана Мехтиева, роботы-коллекторы являются преждевременным сервисом, который повысит зарегулированность коллекторской деятельности.
«Новые технологии позволяют, с одной стороны, использовать требование закона, с другой стороны, существенно сокращают расходы и тем самым делают любой бизнес более эффективным. Но мы, коллекторская ассоциация, считаем ненужным раньше времени регулировать данную сферу, пока не определены общие принципы использования новейших технологий в бизнесе и других сферах. Но у судебной власти есть мнение, раз где-то чего-то не записано, это использовать нельзя. С одной стороны, мы говорим, что само правительство не определилось в использовании искусственного интеллекта в работе с физическими лицами, с другой, – авторы уже пишут новый закон с элементами использования ИИ», - отметил собеседник НСН.
Он также сообщил, что окончательное мнение экспертов по поводу законопроекта формируется.
«Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который регламентирует обязательные требования и как строится контрольно-надзорная деятельность. Затем по каждому виду деятельности будет принят отдельный закон. В этой логике в рамках регуляторной гильотины была создана 41 рабочая группа. Только после того, как пройдут все обсуждения, можно будет сказать, как мы будем относиться к этому законопроекту», - заявил Мехтиев.
Ранее Эльман Мехтиев в беседе с НСН рассказал, в каких сферах больше всего просрочек по кредитам.
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