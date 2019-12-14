Коллектор: Должников в России не станет меньше

В Министерстве юстиции разработали законопроект, который предусматривает изменение взыскания долгов с российских граждан. Документ размещен на сайте нормативно правовых актов.

Новый порядок взыскания долгов вводится при отказе гражданина от выплаты просроченной задолженности, а также неисполнения им обязательств по погашению просроченного долга в течение 30 дней после уведомления о соответствующеи предложении и в связи с отсутствием ответа в течение 30 дней.

Также предполагается, что в России появится должность «робота-коллектора», который представляет собой сервис по отправке голосовых сообщений. На основе различных сценариев разговоров с должниками робот с помощью системы генерации речи будет взаимодействовать с гражданами. Законопроектом предусмотрено право должника отказаться от получения сообщений в периоды с 22.00 до 08.00 по будням и с 20.00 до 09.00 по выходным, сообщает Газета.ru

Президент «Национальной ассоциации коллекторских агентств» Эльман Мехтиев, который возглавил рабочую группу по разработке новых требований к коллекторской деятельности, пояснил в эфире НСН, что количество должников не зависит от принятия нового закона.

«Количество должников не зависит от нового закона. Оно зависит от того, какая будет экономика и экономическая ситуация», - заявил эксперт.