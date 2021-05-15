Новая реальность WhatsApp. Продажа данных или пользователей?

Если же пользователь примет новые условия популярного мессенджера, после отключения приложения возникнут проблемы с восстановлением аккаунта. Такой точки зрения придерживается директор ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

«Поэтому нужно понимать риски, которые на сегодняшний день существуют при использовании иностранных платформ от Facebook», - цитирует Зыкова RT.

По его мнению, руководство мессенджера, введя его обновление, готовится к монетизации платформы в будущем.