Новая реальность WhatsApp. Продажа данных или пользователей?
Эксперты предполагают, что заграничный мессенджер WhatsApp с новыми правилами использования готовится к монетизации сервиса.
Новая политика конфиденциальности иностранного мессенджера WhatsApp нарушает законодательство РФ. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в комментарии ТАСС.
Парламентарий отметил, что, в соответствии с российским законодательством, оператор персональных данных обязан получить согласие пользователя на передачу персональных данных третьим лицам.
«WhatsApp, формально, это делает. Но в ультимативной форме, не давая пользователю выбора. На мой взгляд, это нарушение закона», - считает Горелкин.
Если же пользователь примет новые условия популярного мессенджера, после отключения приложения возникнут проблемы с восстановлением аккаунта. Такой точки зрения придерживается директор ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
«Поэтому нужно понимать риски, которые на сегодняшний день существуют при использовании иностранных платформ от Facebook», - цитирует Зыкова RT.
По его мнению, руководство мессенджера, введя его обновление, готовится к монетизации платформы в будущем.
«При этом основной товар в этой системе — это сам пользователь. Facebook продает его как товар для рекламодателей», - считает Зыков.
Координатор Центра безопасного Интернета Урван Парфентьев обратил внимание на то, что пользователи примут новые условия WhatsApp автоматически и не узнают, каким образом Facebook начнет обрабатывать их персональные данные, пишет газета ВЗГЛЯД.
«Какая-то часть пользователей автоматически согласится с новыми правилами мессенджера WhatsApp, и в этом главная опасность. Они не будут знать, как изменится обработка их персональных данных. А какая-то часть юзеров покинет мессенджер в поисках новых коммуникационных средств с большей приватностью и защитой от рекламы на основе их коммуникации и предполагаемых предпочтений», – пояснил Парфентьев.
PR-менеджер ESET в России Михаил Бочаров отметил, что новая политика отразится прежде всего на бизнес-чатах и продвижении торговых и рекламных инструментов. Будут фиксироваться переговоры, например, о времени доставки конкретных товаров, и продавец получит предложение от Facebook на продвижение в этой соцсети. А пользователь в Facebook и Instagram увидит рекламу соответствующих товаров, а затем – и в профиле WhatsApp.
«Кому-то сбор данных о предпочтениях в покупках придется по вкусу, ведь не надо будет искать магазин самостоятельно, и онлайн-шопинг с широким выбором товаров будет доступен прямо в мессенджере. Однако для многих пользователей такой подход неприемлем, поскольку они хотят оставить выбор продуктов и услуг за собой», — сообщает Газета.ru.
Напомним, с 15 мая использовать WhatsApp можно, согласившись на новые условия, – мессенджер будет передавать информацию о предпочтениях пользователя соцсети Facebook, которой принадлежит. Пользователям, которые не согласятся с новыми правилами, будут блокировать функционал сервиса. Они потеряют доступ к личным спискам чатов в течение двух недель после 15 мая.
Ранее Роскомнадзор уведомил россиян о том, что у WhatsApp недостаточный уровень защиты персональных данных.
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