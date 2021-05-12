WhatsApp отключит пользователей, не подписавших новые правила

Отмечается, что функциональность WhatsApp будет ограничена до тех пор, не будет принято обновление. При этом сроки будут варьироваться у разных пользователей.

В пользовательсткое соглашение компания добавила передачу личных данных Facebook.

Ранее стало известно, как узнать, читает ли ваши переписки в мессендере кто-то еще.

