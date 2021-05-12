WhatsApp отключит пользователей, не подписавших новые правила
Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, постепенно ограничит некоторые функции программы, в том числе звонки и сообщения, тем пользователям, которые не примут обновленное пользовательское соглашение после 15 мая, следует из сообщения на сайте мессенджера.
Отмечается, что функциональность WhatsApp будет ограничена до тех пор, не будет принято обновление. При этом сроки будут варьироваться у разных пользователей.
В пользовательсткое соглашение компания добавила передачу личных данных Facebook.
Ранее стало известно, как узнать, читает ли ваши переписки в мессендере кто-то еще.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru