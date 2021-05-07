Стало известно, как уберечься от слежки в WhatsApp

Чтобы быть уверенным, что никто посторонний не читает сообщения в WhatsApp, необходимо открыть приложение на смартфоне и зайти в меню, нажать на вкладку WhatsApp Web. Это позволит увидеть все устройства, которые подключены к аккаунту пользователя.

В случае необходимости нужно воспользоваться опцией «Выйти со всех устройств».

Пользователи мессенджера WhatsApp смогут использовать приложение только в ограниченном режиме, говорится на сайте сервиса. Это касается тех, кто до 15 мая не примет новые правила мессенджера. В этом случае аккаунт удален не будет, однако функциональность программы будет ограничена.

