Стало известно, как уберечься от слежки в WhatsApp
Стало известно, как узнать, читает ли ваши переписки в мессендере кто-то еще, сообщает «Прайм» со ссылкой на специалиста по тестированию мессенджера Gem4me Анастасию Ильичеву.
Чтобы быть уверенным, что никто посторонний не читает сообщения в WhatsApp, необходимо открыть приложение на смартфоне и зайти в меню, нажать на вкладку WhatsApp Web. Это позволит увидеть все устройства, которые подключены к аккаунту пользователя.
В случае необходимости нужно воспользоваться опцией «Выйти со всех устройств».
Пользователи мессенджера WhatsApp смогут использовать приложение только в ограниченном режиме, говорится на сайте сервиса. Это касается тех, кто до 15 мая не примет новые правила мессенджера. В этом случае аккаунт удален не будет, однако функциональность программы будет ограничена.
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