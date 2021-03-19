Женам «секретоносителей» посоветовали не пользоваться WhatsApp
Экс-советник президента РФ в эфире НСН рассказал, как Facebook будет обмениваться данными с WhatsApp.
Глава Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» посоветовал людям, связанным с государственной тайной, не пользоваться соцсетями и мессенджерами американских компаний.
«Если кто-то занимается государственной деятельностью или безопасностью, или женат или замужем на "секретоносителе", лучше такими вещами как WhatsApp и Facebook не пользоваться. В армии это все давно запрещено, офицеры не могут присутствовать в социальных сетях. Надо аккуратно за собой следить, не оставлять никаких личных данных, связанных с болезнями, с медициной, потому что это одна из самых манипулятивных историй. Медицина очень легко влияет на человека. Представьте, завтра появится фейк, что якобы какой-то наш депутат заявил, что надо отменить бесплатное лечение диабетиков. Отношение к нему изменится мгновенно. У нас есть такой параметр по персональным данным - чувствительный. Вот медицина относится к чувствительным данным, конечно, их все стараются беречь. Поэтому стараться не давать информацию об этом социальным сетям - это, наверное, благо», - отметил он.
Накануне специалисты Научно-технического центра ФГУП «Главный радиочастотный центр» предупредили, что обновленная политика конфиденциальности и пользовательское соглашение WhatsApp создают риск тотальной слежки американских спецслужб за пользователями, а также манипулирования их мнениями.
Эксперты отметили, что WhatsApp, а также Facebook и Instagram — это американские компании, которые подчиняются действующему в США законодательству. Согласно ему, компании могут предоставлять спецслужбам доступ к ключам шифрования, которыми, как утверждает WhatsApp, защищаются личные сообщения пользователей, даже если нет специальных на то оснований.
Клименко, в свою очередь, напомнил, что Facebook давно стремился получить доступ к расширенным данным о пользователях.
«Однозначно, это давняя история – Facebook, когда покупал Instagram и WhatsApp, стремился к тому, чтобы данные можно было объединить. Изменения в политике мессенджера WhatsApp связаны с тем, что он долгое время оставался достаточно самостоятельным, хотя и плотно сотрудничал с Facebook. В плане регистрации они чем-то обменивались, но в пределах разумного. Контактная книга для Facebook на самом деле всегда была доступна. Сейчас они будут обмениваться данными о нашем поведении, о пересылаемых ссылках и другой информации. Это то, к чему Facebook давно стремился и наконец добился этого несмотря на возмущения пользователей. А как им будут пользоваться правоохранительные органы США - очевидно, что в своих целях. Если им нужно воевать с Россией, значит, им нужно воевать с Россией. А мы знаем, что чем глубже мы знаем профиль человека, тем легче на него влиять», - заключил он.
Ранее сообщалось, что все корпоративные и рабочие чаты сотрудников госкорпорации «Ростех», а также ее дочерних холдингов и компаний должны быть переведены из WhatsApp в другой мессенджер из-за изменений в политике конфиденциальности. При этом сотрудники оборонных предприятий общения могут продолжать использовать WhatsApp для личного общения.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 699 / сут.
Умерли
94 267+443 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+12 337 / сут.
- Доктор Мясников раскритиковал борьбу с коронавирусом в Европе
- Байден: В какой-то момент мы поговорим с Путиным
- Путин освободил от должности посла РФ в Белоруссии Мезенцева
- «Монако» не отпустил Головина на матч сборной России против Словении
- Самолет из Антальи совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru