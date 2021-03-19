Женам «секретоносителей» посоветовали не пользоваться WhatsApp

Эксперты отметили, что WhatsApp, а также Facebook и Instagram — это американские компании, которые подчиняются действующему в США законодательству. Согласно ему, компании могут предоставлять спецслужбам доступ к ключам шифрования, которыми, как утверждает WhatsApp, защищаются личные сообщения пользователей, даже если нет специальных на то оснований.

Клименко, в свою очередь, напомнил, что Facebook давно стремился получить доступ к расширенным данным о пользователях.

«Однозначно, это давняя история – Facebook, когда покупал Instagram и WhatsApp, стремился к тому, чтобы данные можно было объединить. Изменения в политике мессенджера WhatsApp связаны с тем, что он долгое время оставался достаточно самостоятельным, хотя и плотно сотрудничал с Facebook. В плане регистрации они чем-то обменивались, но в пределах разумного. Контактная книга для Facebook на самом деле всегда была доступна. Сейчас они будут обмениваться данными о нашем поведении, о пересылаемых ссылках и другой информации. Это то, к чему Facebook давно стремился и наконец добился этого несмотря на возмущения пользователей. А как им будут пользоваться правоохранительные органы США - очевидно, что в своих целях. Если им нужно воевать с Россией, значит, им нужно воевать с Россией. А мы знаем, что чем глубже мы знаем профиль человека, тем легче на него влиять», - заключил он.

Ранее сообщалось, что все корпоративные и рабочие чаты сотрудников госкорпорации «Ростех», а также ее дочерних холдингов и компаний должны быть переведены из WhatsApp в другой мессенджер из-за изменений в политике конфиденциальности. При этом сотрудники оборонных предприятий общения могут продолжать использовать WhatsApp для личного общения.

