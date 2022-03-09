«Хуже, чем в 2014»: Риэлтор назвал тренды рынка недвижимости на ближайшее время

Антироссийские санкции затронут рынок недвижимости, произойдет значительное падение спроса, заявил вице-президент Российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в пресс-центре НСН.

«Очень много людей мониторят состояние цен на рынке, обращаются к информационным ресурсам. Самый главный вопрос – что сейчас делать на рынке, продавать или покупать, неочевиден. Немножко похожая ситуация была в 2014 году, но она мало похожа с точки зрения масштабов санкций и масштабов экономических потерь. Понятно, что мы ожидаем снижение уровня дохода населения, это коснется финансовой сферы. Это приведет к потери рабочих мест финансовой элиты, среднего класса. Нужно понимать следующие ключевые тренды: первое – это среднесрочный тренд на существенное сокращение части активного населения по доходам, второе – рост процентной ставки по ипотеке, сокращение почти до нуля выдачи ипотечных кредитов, третье – сокращение спроса», - рассказал он.

До 20 марта россияне еще могут оформить ипотеку по низким ставкам, если успели получить одобрение, заявила главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина в пресс-центре НСН.

