«С большой вероятностью»: Ценам на аренду квартир предрекли падение на 20%
Откладывать аренду квартиры не стоит, так как цены могут и подняться в течение пары месяцев, посоветовал эксперт по недвижимости Константин Барсуков.
Аренда жилья уже подешевела и есть потенциал для еще большего снижения цен, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.
«Многие продавцы недвижимости откладывают продажу, думая, что будет рост цены. Но они хотят получать деньги уже сейчас, поэтому пытаются сдавать квартиры. Рынок аренды начинает насыщаться такого рода предложениями. При этом покупательского спроса в целом нет. Ведь люди в кризис хотят платить за аренду меньше: они склонны снимать более дешевое жилье. В этой ситуации цены на аренду могут продолжать падать», - объяснил специалист.
При этом медлить с арендой жилья Барсуков не советует.
«Сейчас где-то на 10% снизилась ставка аренды. Может еще на 15-20% снизится. Все эти тенденции мы увидим в течение ближайшего месяца. Все зависит от того, что будет в экономике. Я не советую ждать снижения цен, потому что жизнь идет. Не надо тормозить свои планы, чтобы теоретически получить выгоду. Я рекомендую снимать за ту цену, которая есть, тем более она уже ниже, чем была. А дальше, если вы понимаете, что находитесь «за рынком» и можно значительно дешевле снять, разговаривайте со своим арендатором», - посоветовал Барсуков.
Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила «Радиоточке НСН», что ипотека несет большие риски, поэтому лучше вкладываться во «вторичку» вместо «покупки котлована».
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