«С большой вероятностью»: Ценам на аренду квартир предрекли падение на 20%

При этом медлить с арендой жилья Барсуков не советует.

«Сейчас где-то на 10% снизилась ставка аренды. Может еще на 15-20% снизится. Все эти тенденции мы увидим в течение ближайшего месяца. Все зависит от того, что будет в экономике. Я не советую ждать снижения цен, потому что жизнь идет. Не надо тормозить свои планы, чтобы теоретически получить выгоду. Я рекомендую снимать за ту цену, которая есть, тем более она уже ниже, чем была. А дальше, если вы понимаете, что находитесь «за рынком» и можно значительно дешевле снять, разговаривайте со своим арендатором», - посоветовал Барсуков.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила «Радиоточке НСН», что ипотека несет большие риски, поэтому лучше вкладываться во «вторичку» вместо «покупки котлована».

