«Непонятно, что делать»: Как увеличение оклада учителям повлияет на зарплаты
Только в трех регионах России оклад учителей сегодня превышает МРОТ, рассказал НСН Дмитрий Казаков.
Новые рекомендации по начислению зарплаты работников сферы образования не помогут повысить реальные оклады учителей, поскольку они формируются из регионального бюджета, заявил в беседе с НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.
Правительство РФ совместно с работодателями и профсоюзами рекомендовало устанавливать размер оклада работников сферы образования в размере 70% от общей суммы зарплаты, пишет РИА Новости. Уточняется, что для уже работающих в этой сфере россиян необходимо актуализировать структуру зарплаты по этим правилам. Однако Казаков подчеркнул, что речь идет именно о рекомендации.
«Серьезных финансовых вливаний на зарплату, которые бы изменили положение учителя, не видим. Рекомендации не новые, их просто подтвердили еще раз на трехсторонней комиссии. Ожидать серьезных улучшений не следует в виду того, что это всего лишь рекомендации. В последнее время в некоторых регионах повышаются оклады, при этом убирают компенсационные выплаты. Соответственно, в действительности ничего не меняется. Бывает даже, что люди фактически получают меньше», - отметил он.
Собеседник НСН уточнил, что на данный момент лишь в трех регионах России оклад учителей превышает уровень МРОТ. С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России установлен на уровне 27 093 рубля в месяц.
«Средняя зарплата по учебному заведению должна быть не меньше, чем средняя зарплата по региону. Случались ситуации, когда к концу года выплачивались какие-то премии с помощью стимулирующих, чтобы выдержать средний уровень по региону. Сейчас в некоторых регионах стремятся, чтобы твердый оклад был больше, а компенсационные выплаты меньше. Где-то оклады очень низкие. В Мордовии оклад, к примеру, составляет менее четырех тысяч рублей. Остальное - компенсационные выплаты. Насколько я знаю, только в трех регионах оклады больше, чем МРОТ - Москва, Татарстан и Приморье. По некоторым регионам данные мы так и не выяснили, а в 98% регионов оклады меньше, чем МРОТ», - объяснил Казаков.
По его словам, оклады учителей разнятся в зависимости от региона, поскольку формируются из регионального бюджета.
«Есть маленькая категория учителей, которые работают в федеральных школах, основное большинство работает в региональных. То есть субвенции на заработную плату идут из регионального бюджета. Поэтому и такие разные оклады. В Министерстве просвещения РФ говорят, что зарплаты учителей – не наше дело, а в регионах говорят – денег нет. В итоге никто не виноват, что делать – непонятно», - заключил он.
Ранее в Госдуме предложили придать школьным учителям статус, сопоставимый с депутатской неприкосновенностью. С такой идеей выступил парламентарий Николай Новичков.
При этом исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что авторитет и достоинство учителям стоит возвращать за счет повышения им в первую очередь зарплат, а также юридически закрепить их неприкосновенность.
