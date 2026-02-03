Правительство РФ совместно с работодателями и профсоюзами рекомендовало устанавливать размер оклада работников сферы образования в размере 70% от общей суммы зарплаты, пишет РИА Новости. Уточняется, что для уже работающих в этой сфере россиян необходимо актуализировать структуру зарплаты по этим правилам. Однако Казаков подчеркнул, что речь идет именно о рекомендации.

«Серьезных финансовых вливаний на зарплату, которые бы изменили положение учителя, не видим. Рекомендации не новые, их просто подтвердили еще раз на трехсторонней комиссии. Ожидать серьезных улучшений не следует в виду того, что это всего лишь рекомендации. В последнее время в некоторых регионах повышаются оклады, при этом убирают компенсационные выплаты. Соответственно, в действительности ничего не меняется. Бывает даже, что люди фактически получают меньше», - отметил он.