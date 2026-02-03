Современные достижения науки позволяют взорвать или увести с орбиты астероид, который движется к Земле или Луне. Об этом НСН рассказал почетный академик Российской академии космонавтики Олег Мухин.

Астрономы из Китая смоделировали возможное будущее астероида 2024 YR4. По их данным, в декабре 2032 года он может столкнуться с Луной, пишет «Царьград». Если столкновение произойдет, то мощность взрыва будет эквивалентна миллионам тонн тротила, а Луне вспыхнет ярчайшая вспышка, которая будет хорошо видна с Земли даже невооруженным глазом. Мухин раскрыл, могут ли с Земли предотвратить столкновение.

«К счастью, он упадет не на Землю, а на Луну. Будем надеяться, что все же катастрофы не будет. Сейчас уже технологии позволяют рассчитать его траекторию и баллистику. Электроника работает на нашей стороне. Есть разные возможности, например, запустить на тот астероид аппарат с двигателем, чтобы он включился и увел его с орбиты в сторону от Земли, от Луны. Современная техника такое уже позволяет делать. Достижения науки в космосе позволяют избежать столкновений с Землей или ее спутником. В конце концов, можно и взорвать его на кусочки. Но все равно надо сначала состыковаться с ним», - рассказал он.

При этом если астероид все же столкнется с Луной, по словам Мухина, вряд ли это приведет к катастрофичным последствиям, однако все же незаметно для землян не пройдет.

«Я думаю, что Луна выдержит, это все же не что-то огромное. Луна и сама довольно приличная по размеру. Конечно, здесь надо смотреть и считать. Сдвиг Луны с орбиты – это совсем нерадостно. На Земле могут возникнуть какие-то происшествия, сдвиг Луны с орбиты может все это за собой потянуть. Даже если большой метеор или астероид будет падать на Землю, будут очень серьезные последствия», - подытожил он.

Ранее в солнечной астрономии ИКИ РАН заявили, что происхождение загадочного космического объекта 3I/ATLAS, за передвижением которого мир следит уже несколько месяцев, может быть инопланетным, но вероятность этого мала, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

