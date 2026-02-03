В письмах из архива Эпштейна обнаружили имя Аллы Пугачевой

Имя певицы Аллы Пугачевой оказалось в массиве документов, опубликованных министерством юстиции США в рамках расследования дела американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает aif.ru.

Речь идет об архиве объемом около 3 миллионов страниц, который был выложен в открытый доступ в январе 2026 года. В него вошли личные переписки Эпштейна, а также письма, направленные ему и его окружению. Как выяснило издание, фамилия Пугачевой упоминается в одном из писем, отправленных Эпштейну 13 января 2014 года. Автором сообщения был Борис Николич — врач и венчурный инвестор, который ранее работал главным советником по науке и технологиям у Билла Гейтса. Известно, что Эпштейн рассматривал Николича в качестве одного из наследников своей бизнес-империи.

Письмо с заголовком «Миссия выполнена для некоторых» представляло собой полную перепечатку статьи газеты The Times под названием «Revealed: the world's most admired people» («Раскрыто: самые уважаемые люди мира»). Каких-либо комментариев или пояснений к пересланному тексту Николич не добавил.

В статье говорилось о результатах глобального опроса YouGov, согласно которому Билл Гейтс был признан самым уважаемым человеком в мире. Далее приводился список знаменитостей, пользующихся наибольшим уважением в разных странах. В сноске отмечалось, что к 2014 году в России половину первой десятки составляли женщины, в том числе Алла Пугачева, что выделяло страну на фоне других государств, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
