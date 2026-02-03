В письмах из архива Эпштейна обнаружили имя Аллы Пугачевой

Письмо с заголовком «Миссия выполнена для некоторых» представляло собой полную перепечатку статьи газеты The Times под названием «Revealed: the world's most admired people» («Раскрыто: самые уважаемые люди мира»). Каких-либо комментариев или пояснений к пересланному тексту Николич не добавил.

В статье говорилось о результатах глобального опроса YouGov, согласно которому Билл Гейтс был признан самым уважаемым человеком в мире. Далее приводился список знаменитостей, пользующихся наибольшим уважением в разных странах. В сноске отмечалось, что к 2014 году в России половину первой десятки составляли женщины, в том числе Алла Пугачева, что выделяло страну на фоне других государств, передает «Радиоточка НСН».

