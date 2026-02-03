«Последние лет двадцать на Кубу в основном приезжают туристы из Канады и России, американцы на Кубу не приезжают. Канадский рынок самый большой, так как они поближе, а в другие страны им дальше лететь. После предупреждений Трампа сокращается поток канадцев, а поток россиян только растет. Мы уже два месяца не продаем Венесуэлу, у которой очень мало замен. А в Мексику, Доминикану мы не летаем, как раньше. У нас по этому направлению осталась только Куба, весь поток из Венесуэлы мы перенаправили туда. Куба у нас продается очень хорошо, летаем в четыре аэропорта. Никакой угрозы для туристического потока мы не видим. Если берем рейсы из Москвы, мы сейчас отправляем на десять дней за смехотворные 190 тысяч рублей на двоих. Это пять звезд и все включено, такую цену мы не можем больше нигде предложить, только если Египет, где сейчас еще прохладно. Сокращение потока – это все сказки, российский рынок опровергает заявления Bloomberg», - рассказал он.

В марте путешествие на Кубу на двоих обойдется минимум в 260 тысяч рублей на десять дней, заявил НСН генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов.

