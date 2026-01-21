Педагоги возмутились из-за совета депутатов учителям «больше работать»
Псковскому педагогу, получившему хамский ответ от чиновника, посоветовали жаловаться в вышестоящие органы. Подробности - в материале НСН.
Создание достойных условий труда и повышение зарплаты учителям — одна из важнейших задач государства в образовательной сфере, сегодня учителя зачастую вынуждены работать за двоих, чтобы выжить. Об этом НСН заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.
Глава администрации Печорского округа Псковской области Валерий Зайцев посоветовал «больше работать» учителю физики Артему Лапину, который пожаловался на низкую зарплату (до 14 тысяч рублей). Об этом педагог сообщил в паблике «Жители Печор» в соцсети «ВКонтакте». Казаков назвал некорректным ответ чиновника, подчеркнув, что повышение зарплаты — первый шаг в заботе об образовании.
«К сожалению, чиновники постоянно отвечают в таком духе. Они явно не настроены на то, чтобы менять ситуацию к лучшему и заниматься увеличением зарплат. Сейчас для того, чтобы мало-мальски выживать, учителя в разных регионах, даже в Москве, берут нагрузку, рассчитанную на двух-трех педагогов, часто работают на две ставки. Классное руководство, которое надо рассматривать как отдельную работу, стало повсеместным. Но это не означает, что при такой нагрузке в регионах можно получить хорошую зарплату. В Нижегородской области я 17 лет работал на полторы ставки и был классным руководителем, зарплата у меня была 50 тысяч с небольшим, в каких-то регионах она еще меньше. Мы сейчас собираем все платежки, подаем обращение в правительство России. Совет министра, конечно, правдивый: бери больше часов — получишь больше. Но если мы действительно заботимся об образовании, первый шаг — это повышение зарплаты и создание условий труда», — сказал Казаков.
По словам собеседника НСН, следить за справедливым распределением денег должен профсоюз.
«Локальным образом, конечно, можно повлиять на зарплату, но необходимо объединение учителей, профсоюз, чтобы справедливо распределять поступающие в школу деньги. В глобальном масштабе государство должно пересмотреть политику относительно образования», — добавил педагог.
В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава посоветовал учителю в разговоре с НСН обращаться в вышестоящие инстанции.
«Учителю следует обратиться в вышестоящие инстанции, например, в региональные, где в ситуации разберутся. Такой ответ чиновника, особенно адресованный учителю, от которого зависит наше будущее, — это безобразие», — отметил он.
Ранее депутат Госдумы из комитета по образованию и науке Олег Смолин заявил, что педагогическим работникам необходимо поднять зарплату и избавить их от бюрократии.
