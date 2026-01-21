«К сожалению, чиновники постоянно отвечают в таком духе. Они явно не настроены на то, чтобы менять ситуацию к лучшему и заниматься увеличением зарплат. Сейчас для того, чтобы мало-мальски выживать, учителя в разных регионах, даже в Москве, берут нагрузку, рассчитанную на двух-трех педагогов, часто работают на две ставки. Классное руководство, которое надо рассматривать как отдельную работу, стало повсеместным. Но это не означает, что при такой нагрузке в регионах можно получить хорошую зарплату. В Нижегородской области я 17 лет работал на полторы ставки и был классным руководителем, зарплата у меня была 50 тысяч с небольшим, в каких-то регионах она еще меньше. Мы сейчас собираем все платежки, подаем обращение в правительство России. Совет министра, конечно, правдивый: бери больше часов — получишь больше. Но если мы действительно заботимся об образовании, первый шаг — это повышение зарплаты и создание условий труда», — сказал Казаков.

По словам собеседника НСН, следить за справедливым распределением денег должен профсоюз.

«Локальным образом, конечно, можно повлиять на зарплату, но необходимо объединение учителей, профсоюз, чтобы справедливо распределять поступающие в школу деньги. В глобальном масштабе государство должно пересмотреть политику относительно образования», — добавил педагог.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава посоветовал учителю в разговоре с НСН обращаться в вышестоящие инстанции.

«Учителю следует обратиться в вышестоящие инстанции, например, в региональные, где в ситуации разберутся. Такой ответ чиновника, особенно адресованный учителю, от которого зависит наше будущее, — это безобразие», — отметил он.

Ранее депутат Госдумы из комитета по образованию и науке Олег Смолин заявил, что педагогическим работникам необходимо поднять зарплату и избавить их от бюрократии.

