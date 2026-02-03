С благодарностью и без жалоб: Как говорить с шефом о повышении зарплаты
Гарри Мурадян заявил НСН, что просить повышение лучше в периоды утверждения бюджетов, а аргументы нужно подготовить заранее.
К разговору о повышении зарплаты нужно готовиться заранее, приготовить аргументы, с цифрами и фактами достижений, рассказал НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
Россияне оказались недовольны своей зарплатой. 41% граждан считают, что их оклад должен быть выше. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса заботы о благополучии сотрудников «Просебя» и Фонда «Общественное мнение». Мурадян дал советы, как говорить о повышении оклада.
«Важно правильно просить повышение зарплаты. Во-первых, подготовьтесь заранее: проанализируйте рынок зарплат на аналогичных позициях через специальные сайты или зарплатные калькуляторы, составьте список конкретных достижений с цифрами. Например, «заключил контракты на 10 миллионов рублей». Во-вторых, назначьте личную встречу с руководителем, начните с благодарности за возможность обсудить, четко изложите аргументы через пользу для бизнеса и предложите взять больше ответственности при отказе. Будьте готовы к диалогу: если откажут, давайте контраргумент на каждые аргументы, их надо приготовить и проработать заранее», - рассказал он.
Мурадян также назвал лучшее время, когда лучше просить повышение.
«Просить лучше в периоды утверждения бюджетов: декабрь-январь (после отчетности), март-апрель, июнь-июль (итоги полугодия) и сентябрь-октябрь — тогда компании планируют расходы. Ключевые аргументы: рыночная стоимость (специалисты моего уровня получают на 20% больше), достижения (увеличил продажи на 15%), рост квалификации и готовность к новым задачам, избегайте жалоб на личные нужды. Стоит отметить, что при смене работы россияне обычно ожидают роста на 30–32%, хотя реально получают 10–20% в большинстве случаев», - добавил собеседник НСН.
Самыми непостоянными работниками являются пиарщики и UX- и UI-дизайнеры, а вот дольше всего на одном месте работают квалифицированные рабочие и медсестры. Об этом НСН рассказала глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
