«Важно правильно просить повышение зарплаты. Во-первых, подготовьтесь заранее: проанализируйте рынок зарплат на аналогичных позициях через специальные сайты или зарплатные калькуляторы, составьте список конкретных достижений с цифрами. Например, «заключил контракты на 10 миллионов рублей». Во-вторых, назначьте личную встречу с руководителем, начните с благодарности за возможность обсудить, четко изложите аргументы через пользу для бизнеса и предложите взять больше ответственности при отказе. Будьте готовы к диалогу: если откажут, давайте контраргумент на каждые аргументы, их надо приготовить и проработать заранее», - рассказал он.

Мурадян также назвал лучшее время, когда лучше просить повышение.

«Просить лучше в периоды утверждения бюджетов: декабрь-январь (после отчетности), март-апрель, июнь-июль (итоги полугодия) и сентябрь-октябрь — тогда компании планируют расходы. Ключевые аргументы: рыночная стоимость (специалисты моего уровня получают на 20% больше), достижения (увеличил продажи на 15%), рост квалификации и готовность к новым задачам, избегайте жалоб на личные нужды. Стоит отметить, что при смене работы россияне обычно ожидают роста на 30–32%, хотя реально получают 10–20% в большинстве случаев», - добавил собеседник НСН.

Самыми непостоянными работниками являются пиарщики и UX- и UI-дизайнеры, а вот дольше всего на одном месте работают квалифицированные рабочие и медсестры. Об этом НСН рассказала глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

