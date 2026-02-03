Ассоциация руководителей медиа назвала ключевые риски отрасли
Ассоциация руководителей медиа, в которую входят более 200 СМИ и медиаресурсов России, обсудила результаты аналитического исследования состояния отрасли. Об этом сообщает «Федерал Пресс».
В частности, было заявлено, что одним из ключевых вызовов в настоящее время является борьба с «юридическим экстремизмом». Отмечается, что за последние 10 лет за якобы нарушение авторских прав при использовании фотографий в интернете мошенники через суд получили более 1,5 млрд рублей выплат. От их действий пострадали госучреждения, СМИ, школы и детские сады, малый и средний бизнес.
Медиаюрист Михаил Хохолков отметил, что решить данную проблему можно за счёт внесения поправок в гражданский кодекс, которые позволят «исключить фотографии из объектов доверительного управления».
Также в Ассоциации указали на необходимость создания отраслевого реестра СМИ. Благодаря указанным мерам появится возможнойсть избежать кризиса в медиаиндустрии.
«Сохранение устойчивости медиаиндустрии – это вопрос сохранения информационного суверенитета страны», – подчеркунла председатель Ассоциации, гендиректор «Федерал Пресс» Надежда Плотникова.
