Ассоциация руководителей медиа назвала ключевые риски отрасли

В частности, было заявлено, что одним из ключевых вызовов в настоящее время является борьба с «юридическим экстремизмом». Отмечается, что за последние 10 лет за якобы нарушение авторских прав при использовании фотографий в интернете мошенники через суд получили более 1,5 млрд рублей выплат. От их действий пострадали госучреждения, СМИ, школы и детские сады, малый и средний бизнес.

Медиаюрист Михаил Хохолков отметил, что решить данную проблему можно за счёт внесения поправок в гражданский кодекс, которые позволят «исключить фотографии из объектов доверительного управления».

Также в Ассоциации указали на необходимость создания отраслевого реестра СМИ. Благодаря указанным мерам появится возможнойсть избежать кризиса в медиаиндустрии.

«Сохранение устойчивости медиаиндустрии – это вопрос сохранения информационного суверенитета страны», – подчеркунла председатель Ассоциации, гендиректор «Федерал Пресс» Надежда Плотникова.

