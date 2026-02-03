Джош Д'Амаро сменит Боба Айгера на посту гендиректора Disney

Руководителя парков развлечений Disney Джош Д'Амаро был избран новый генеральным директором компании. Как сообщили в пресс-службе, на этом посту он сменит Боба Айгера.

Глава Disney Боб Айгер может покинуть пост до конца 2026 года

Отмечается, что Совет директоров избрал Д'Амаро единогласно. Решение вступит в силу с 18 марта 2026 года.

Что касается Айгера, который трудился гендиректором Disney на протяжении 17 лет, то до конца текущего года он продолжит работу в качестве старшего советника, после чего окончательно покинет компанию.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин допустил, что в будущем может возглавить испанские команды «Реал Сосьедад» или «Сельту», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Шоу-бизнесБизнесОтставки И НазначенияDisney

Горячие новости

Все новости

партнеры