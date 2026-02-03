Голливудский режиссер Стивен Спилберг добился невероятного успеха, но его величие определяется совсем не наградами, рассказал российский продюсер, журналист, основатель портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов в беседе с НСН.

Американский режиссер Стивен Спилберг вошел в так называемый список EGOT, объединив обладателей четырех ключевых премий в индустрии развлечений — «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони». Об этом 1 февраля сообщил журнал The Hollywood Reporter. Просянов подчеркнул, что сам режиссер вряд ли придает большое значение этому факту.