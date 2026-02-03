В России развеяли миф об астрономических зарплатах курьеров
Истории о том, что курьеры в России зарабатывают 200-300 тысяч рублей в месяц, не отражают реального положения дел. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила HR-эксперт Юлия Бестужева.
Она пояснила, что курьерская работа почти всегда оплачивается за выполненные заказы - около 100 рублей за один. Это означает, что для дохода в 200 тысяч рублей в месяц необходимо осуществить тысячи доставок.
Также эксперт отметила, что большое количество заказов - это ненормированный рабочий день, режим сверхинтенсивной занятости. При этом без больничных, отпусков и страховки.
«Отдельным людям удаётся на ограниченном отрезке времени заработать очень много. Но именно это и делает такие истории исключением, а не описанием нормального и воспроизводимого дохода», — заключила Бестужева.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что низкий уровень зарплаты может заставить учителей и медиков переквалифицироваться в курьеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
