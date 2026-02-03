Политолог назвал бессмысленными контакты между Макроном и Путиным

По его словам, Макрон желает переговоров с Путиным ради возвращения Европы в переговорный процесс по Украине. Однако прежде чем контактироват с российским лидером французскому президенту следует поменять свою позицию на более прагматичную.

«Пока в Европе не научатся учитывать интересы России, любые подобные контакты будут заканчиваться только новыми оскорблениями со стороны европейских политиков», - указал эксперт.

Федоров добавил, что те, кто полностью разделяет позиции только одной из сторон конфликта, по определению не может быть посредником в переговорах.

Ранее Макрон заявил, что идёт подготовка его контактов с Путиным, ведутся обсуждения на техническом уровне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

