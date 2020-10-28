Вирусолог опроверг достижение плато по COVID-19

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов в эфире НСН назвал поспешным заявление коллеги.

«Считаю это поспешным – заявлять, что большинство москвичей до нового года встретятся с коронавирусом и обязательно переболеют. Встреча может быть без заболевания, пройти малозаметно. Называть это в каждом случае болезнью неправильно, особенно если нет никаких жалоб и симптомов. По предварительным данным, уже более 30% населения России имеют антитела к коронавирусу. Не думаю, что к новому году будет большинство, но до 50% может увеличиться», - пояснил Викулов.

По его словам, тяжелая форма инфекции, требующая госпитализации, выявляется примерно у 10% заболевших. «Вчера у нас 17 тысяч новых случаев. 1700 примерно были госпитализированы по всей стране. Больше всего, конечно, в городах-миллионниках», - добавил ученый.