Вирусолог опроверг достижение плато по COVID-19
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН назвал поспешным заявление главы Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александра Лукашева.
Большинство москвичей встретятся с коронавирусом до Нового года, заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев. Также он не исключил, что Россия вышла на плато по коронавирусу, но отметил, что «полной уверенности сейчас быть не может».
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов в эфире НСН назвал поспешным заявление коллеги.
«Считаю это поспешным – заявлять, что большинство москвичей до нового года встретятся с коронавирусом и обязательно переболеют. Встреча может быть без заболевания, пройти малозаметно. Называть это в каждом случае болезнью неправильно, особенно если нет никаких жалоб и симптомов. По предварительным данным, уже более 30% населения России имеют антитела к коронавирусу. Не думаю, что к новому году будет большинство, но до 50% может увеличиться», - пояснил Викулов.
По его словам, тяжелая форма инфекции, требующая госпитализации, выявляется примерно у 10% заболевших. «Вчера у нас 17 тысяч новых случаев. 1700 примерно были госпитализированы по всей стране. Больше всего, конечно, в городах-миллионниках», - добавил ученый.
Он опроверг слова Лукашева о выходе на плато по коронавирусу.
«Чтобы говорить о выходе на плато, нужно иметь ретроспективный анализ. Нужно иметь стабильные цифры в течение минимум недели. А лучше 10-14 дней. Пока этого не произошло, преждевременно говорить, что мы вышли на плато. Когда начнется снижение, мы будем понимать, что это было плато», – сказал собеседник НСН.
Ранее Георгий Викулов в эфире НСН объяснил, что даже среди специалистов нет единого мнения, как считать заболевших коронавирусом.
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