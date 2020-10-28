Вирусолог опроверг достижение плато по COVID-19

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН назвал поспешным заявление главы Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александра Лукашева.



Большинство москвичей встретятся с коронавирусом до Нового года, заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев. Также он не исключил, что Россия вышла на плато по коронавирусу, но отметил, что «полной уверенности сейчас быть не может».

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Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов в эфире НСН назвал поспешным заявление коллеги.

«Считаю это поспешным – заявлять, что большинство москвичей до нового года встретятся с коронавирусом и обязательно переболеют. Встреча может быть без заболевания, пройти малозаметно. Называть это в каждом случае болезнью неправильно, особенно если нет никаких жалоб и симптомов. По предварительным данным, уже более 30% населения России имеют антитела к коронавирусу. Не думаю, что к новому году будет большинство, но до 50% может увеличиться», - пояснил Викулов.

По его словам, тяжелая форма инфекции, требующая госпитализации, выявляется примерно у 10% заболевших. «Вчера у нас 17 тысяч новых случаев. 1700 примерно были госпитализированы по всей стране. Больше всего, конечно, в городах-миллионниках», - добавил ученый.

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Он опроверг слова Лукашева о выходе на плато по коронавирусу.

«Чтобы говорить о выходе на плато, нужно иметь ретроспективный анализ. Нужно иметь стабильные цифры в течение минимум недели. А лучше 10-14 дней. Пока этого не произошло, преждевременно говорить, что мы вышли на плато. Когда начнется снижение, мы будем понимать, что это было плато», – сказал собеседник НСН.

Ранее Георгий Викулов в эфире НСН объяснил, что даже среди специалистов нет единого мнения, как считать заболевших коронавирусом.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:МоскваКоронавирус
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