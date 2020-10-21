Главный инфекционист России рассказал о сроках выхода на плато по COVID-19

О сроках выхода России на плато по коронавирусу пока говорить рано. Об этом сообщил главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

«Мы должны увидеть стабилизацию заболеваемости на достаточно длинном промежутке времени: хотя бы семь-десять дней. Тогда можно говорить, что мы прошли переломный период и динамика эпидемии изменилась», - сказал Чуланов в беседе с НСН.