Главный инфекционист России рассказал о сроках выхода на плато по COVID-19
О сроках выхода России на плато по коронавирусу пока говорить рано. Об этом сообщил главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.
«Мы должны увидеть стабилизацию заболеваемости на достаточно длинном промежутке времени: хотя бы семь-десять дней. Тогда можно говорить, что мы прошли переломный период и динамика эпидемии изменилась», - сказал Чуланов в беседе с НСН.
Он добавил, что на данный момент очень сложно предсказать, как будет развиваться эпидемия коронавируса. По словам инфекциониста, неизвестно, как поведет себя коронавирус в осенне-зимнем эпидемическом периоде ОРВИ. Кроме того, очень многое будет зависеть от соблюдения населением простых профилактических мер. По мнению Чуланова, это обстоятельство также необходимо использовать в моделях для прогнозирования эпидемии.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 700 / сут.
Умерли
24 952+317 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+10 952 / сут.
- В Кремле объяснили, почему не вводится новый локдаун
- Чубайс может покинуть «Роснано» и заняться проблемами Арктики
- Ефремов выплатил по 1 млн рублей еще трем потерпевшим по делу о ДТП
- Главный инфекционист России рассказал о сроках выхода на плато по COVID-19
- Главный инфекционист РФ усомнился в эффективности перчаток против COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru