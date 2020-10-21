Главный инфекционист России рассказал о сроках выхода на плато по COVID-19

О сроках выхода России на плато по коронавирусу пока говорить рано. Об этом сообщил главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

«Мы должны увидеть стабилизацию заболеваемости на достаточно длинном промежутке времени: хотя бы семь-десять дней. Тогда можно говорить, что мы прошли переломный период и динамика эпидемии изменилась», - сказал Чуланов в беседе с НСН.

Главный инфекционист РФ усомнился в эффективности перчаток против COVID-19

Он добавил, что на данный момент очень сложно предсказать, как будет развиваться эпидемия коронавируса. По словам инфекциониста, неизвестно, как поведет себя коронавирус в осенне-зимнем эпидемическом периоде ОРВИ. Кроме того, очень многое будет зависеть от соблюдения населением простых профилактических мер. По мнению Чуланова, это обстоятельство также необходимо использовать в моделях для прогнозирования эпидемии.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:МинздравКоронавирус
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