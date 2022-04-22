«Нищие и Мерседесы»: Потапенко не верит, что «челноки» спасут Россию
На вещевых рынках, куда ходили самые бедные, теперь появится средний класс, однако спрос «тектонически» изменился, сказал в эфире НСН Дмитрий Потапенко.
«Челноки» не смогут заменить для россиян поставщиков товаров из-за рубежа, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ретейлер Дмитрий Потапенко.
Ранее авторы нового бюллетеня Банка России «О чем говорят тренды» спрогнозировали, что на фоне санкций в России возрастет роль небольших посреднических внешнеторговых компаний и «челночного» малого бизнеса.
«Рынок "Садовод" никуда от нас не уходил, а уничтожение "Черкизона" было исключительно политическим моментом, а не экономическим. Потребителей на подобных рынках прибавится. Туда приходили "нищие-средние" и "нищие-чуть выше", а сейчас там появятся те, кто находился в среднем классе. При этом сейчас на этих рынках, также как в магазинах, мы видим спад числа потребителей», - сказал Потапенко.
По его мнению, вопрос не в предложении, а в спросе, который существенно уменьшится из-за падения доходов россиян.
«Замещать не для кого. Ключевой вопрос – это потребительский спрос. "Челноки" не могут заменить промышленные поставки, как бы этого не хотелось. Неверно предположение, что рынок остался тот же. Рынок фундаментально изменился, тектонически изменился спрос, а у нас почему-то все время говорят о предложении. Предложение вторично. При советской власти Владимир Высоцкий ездил на "Мерседесе", но почему-то все остальные на таких машинах не ездили. Причин две – "Мерседесов" физически не было, при этом он стоил кратно дороже, чем средняя зарплата какого-нибудь инженера», - напомнил ретейлер.
Потапенко также спрогнозировал, что в интернете увеличится предложение товаров б/у, и призвал власти «не мешать» самозанятым.
«"Авито" как платформа была, есть и останется, увеличится число продаваемых «б/у-шных» товаров. В ближайшие года полтора будет что продавать. При этом микробизнес и самозанятых можно поддерживать, только не мешая им. На сегодняшний день все, что называется государственными мерами поддержки, это абсолютно ненужная нагрузка на экономику России», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее стилист Александр Белов на пресс-конференции в НСН высказал мнение, что модницы, обидевшиеся на Chanel, скорее всего, публично режут не оригинальные сумки этого бренда, а фейки, купленные на «Садоводе» за 3 тысячи рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+9 001 / сут.
Умерли
375 тыс.+195 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+13 480 / сут.
- Путин проведет телефонный разговор с председателем Евросовета
- Шольц заявил о возможном вреде эмбарго на российский газ для Европы
- Песков: Острова южной части Курил остаются неотъемлемой частью России
- В Кремле отказались комментировать возможное расширение целей спецоперации
- Боррель обвинил Путина в отказе от переговоров по украинскому кризису
- В Запорожье разбился украинский Ан-26
- Папа Римский заявил о переносе встречи с патриархом Кириллом
- И.о. командующего войсками ЦВО рассказал о целях России на второй фазе спецоперации
- Пивоваренная AB InBev уходит из России
- ВС РФ уничтожили «Калибрами» до батальона украинских военных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru