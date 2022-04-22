«Нищие и Мерседесы»: Потапенко не верит, что «челноки» спасут Россию

«Рынок "Садовод" никуда от нас не уходил, а уничтожение "Черкизона" было исключительно политическим моментом, а не экономическим. Потребителей на подобных рынках прибавится. Туда приходили "нищие-средние" и "нищие-чуть выше", а сейчас там появятся те, кто находился в среднем классе. При этом сейчас на этих рынках, также как в магазинах, мы видим спад числа потребителей», - сказал Потапенко.

По его мнению, вопрос не в предложении, а в спросе, который существенно уменьшится из-за падения доходов россиян.

«Замещать не для кого. Ключевой вопрос – это потребительский спрос. "Челноки" не могут заменить промышленные поставки, как бы этого не хотелось. Неверно предположение, что рынок остался тот же. Рынок фундаментально изменился, тектонически изменился спрос, а у нас почему-то все время говорят о предложении. Предложение вторично. При советской власти Владимир Высоцкий ездил на "Мерседесе", но почему-то все остальные на таких машинах не ездили. Причин две – "Мерседесов" физически не было, при этом он стоил кратно дороже, чем средняя зарплата какого-нибудь инженера», - напомнил ретейлер.

Потапенко также спрогнозировал, что в интернете увеличится предложение товаров б/у, и призвал власти «не мешать» самозанятым.