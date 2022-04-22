В ЦБ предрекли возвращение «челноков» в Россию

Структурная трансформации экономики России из-за санкций может привести к возрастанию роли «челноков» в налаживании альтернативных цепочек поставок из-за рубежа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитиков Центробанка РФ.

По данным ведомства, импульс к росту также получат ремонтные и сервисные предприятия.

В 1990-е годы предприниматели-«челноки» ввозили в Россию иностранные потребительские товары, в основном одежду, для продажи в розницу и мелким оптом. Такую продукцию они чаще всего покупали в Турции, Китае, иногда ОАЭ.