В ЦБ предрекли возвращение «челноков» в Россию
Структурная трансформации экономики России из-за санкций может привести к возрастанию роли «челноков» в налаживании альтернативных цепочек поставок из-за рубежа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитиков Центробанка РФ.
По данным ведомства, импульс к росту также получат ремонтные и сервисные предприятия.
В 1990-е годы предприниматели-«челноки» ввозили в Россию иностранные потребительские товары, в основном одежду, для продажи в розницу и мелким оптом. Такую продукцию они чаще всего покупали в Турции, Китае, иногда ОАЭ.
Такая бизнес-схема перестала действовать до 1998 года, так как после кризиса количество представителей «челночного» импорта стало сокращаться, но в приграничных регионах Дальнего Востока она сохранилась вплоть до 2020 года.
Ранее ретейлер Дмитрий Потапенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что весь товар в России либо импортный, либо квази-импортный, поэтому российский бизнес в глобализованном мире не сможет существовать без иностранных компаний, в связи с чем экономика РФ превратится в «восточный базар».
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