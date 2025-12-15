В пяти регионах задержали десять россиян по делам о диверсии и теракте
Десять россиян задержали в пяти регионах за теракты и диверсии по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.
Противоправную деятельность пресекли в Республике Коми, Астраханской, Вологодской, Волгоградской областях, Краснодарском крае в рамках уголовных дел о покушении на теракт, покушении на диверсию, террористическом акте и диверсии.
Как отметили в ФСБ, задержанные по заданиям украинских спецслужб поджигали служебные автомобили правоохранительных органов и незаконно вмешивались в работу объектов энергетики и транспорта. Фигурантам грозит до 20 лет заключения.
Ранее ФСБ задержала 12 членов преступной группировки, которые незаконно легализовали более 53 тысяч мигрантов, напоминает РЕН ТВ.
