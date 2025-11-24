Ущербный договор: Юрист Соловьев призвал отказаться от сделок с «бабушками»
Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил НСН, что любых мер для борьбы с бабушками-мошенницами будет недостаточно, пока не установится судебная практика.
В России продать квартиру можно за один рабочий день, чем и пользуются сегодня мошенники, период охлаждения в 30 дней может помочь, но пока от сделок с пожилыми людьми стоит отказаться, заявил НСН заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон предложили сделать обязательными нотариальное заверение всех сделок с недвижимостью и их страхование, если жилье является для кого-либо из сторон единственным. А группа депутатов во главе с Сергеем Мироновым предлагает ввести «период охлаждения» при продаже недвижимости, предусмотреть возможность регистрации сделки продавцом-физлицом не ранее чем через семь дней после заключения договора. Соловьев поддержал период охлаждения.
«Семи дней все-таки мало, нужен период охлаждения минимум в 30 дней. Семь дней – это не тот срок, за который можно устранить возможные препятствия. Это просто комариный укус. За месяц хотя бы можно проанализировать ситуацию как-то. Также надо убрать возможность регистрации сделки в ускоренном порядке при уплате повышенной госпошлины. У нас сегодня продать квартиру можно за один рабочий день. Но кто помешает пенсионерам потом опять представить, что было внешнее воздействие? Мне эти предложения больше видятся декларативными и беззубыми. Сейчас такая схема уже распространилась на автомобили, скоро это коснется и других видов имущества. Поэтому со схемой надо бороться в целом, не только в сфере недвижимости. Я пока советую гражданам воздержаться от сделок, особенно с пожилыми людьми. Ждем, когда установится судебная практика», - рассказал он.
По словам юриста, сначала необходимо дать указания судам, что в таких случаях спрашивать с «обманутых» бабушек.
«Требуется разъяснение Верховного суда, что судам делать в таком случае, что изучать. Какие документы бывшие собственники должны представить, чтобы их признали потерпевшими? Как доказать, что было влияние мошенников? Сейчас получается, что мы подрываем суть гражданского права, договор становится ущербным. Одна сторона исполнила обязательства, а другая сторона требует возврата имущества, но деньги не возвращает. Какая разница, что случилось, человек хочет, чтобы ему вернули деньги… Сейчас нужны проверки хотя бы нескольких скамеров, с выявлением, с раскруткой, с приговорами. Надо искать центры, кто это все координирует», - заключил собеседник НСН.
Сделки по продаже жилья нельзя сделать необратимыми, так как это нарушит конституционное право граждан на защиту своих интересов, заявила НСН заслуженный адвокат России Людмила Айвар.
