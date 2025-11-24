В России продать квартиру можно за один рабочий день, чем и пользуются сегодня мошенники, период охлаждения в 30 дней может помочь, но пока от сделок с пожилыми людьми стоит отказаться, заявил НСН заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон предложили сделать обязательными нотариальное заверение всех сделок с недвижимостью и их страхование, если жилье является для кого-либо из сторон единственным. А группа депутатов во главе с Сергеем Мироновым предлагает ввести «период охлаждения» при продаже недвижимости, предусмотреть возможность регистрации сделки продавцом-физлицом не ранее чем через семь дней после заключения договора. Соловьев поддержал период охлаждения.