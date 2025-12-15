Количество пользователей «Госуслуг» достигло 120 млн
Число пользователей портала «Госуслуги» достигло 120 млн. Об этом сообщает Минцифры в своем канале в мессенджере Max.
В министерстве напомнили, что платформа уже 16 лет помогает россиянам в получении госуслуг.
«На портале создано более 4 миллионов личных кабинетов юридических лиц и ИП. В день подается более 2 миллионов заявлений. На получение услуги уходит от минуты до 72 часов», - уточнило Минцифры.
Всего на портале было выполнено более 230 млн записей к врачу, свыше 26 млн обращений в органы власти посредством платформы обратной связи, зарегистрировано рождение более 1 млн детей, получено свыше 600 тысяч сертификатов на материнский капитал. Кроме того, россияне подали около 6 млн заявлений на запись детей в школу через «Госуслуги», более 3 млн абитуриентов направили в вузы свыше 13 млн заявлений, а в приложении «Госуслуги Культура» было оформлено свыше 12 млн «Пушкинских карт».
Ранее на портале госуслуг запустили оформление наиболее востребованных налоговых вычетов, пишет «Свободная пресса».
