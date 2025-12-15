Как открытие визовых центров Кипра упростит жизнь россиянам

«Кипр формально не является нашей дружественной страной, но там живут православные люди, поэтому на человеческом уровне, конечно, все отлично. Если киприоты не так тяжело будут давать эти визы, направление станет популярным. Сейчас виза требует большого количества документов. Визовые центры сильно упростят историю, турпоток вырастет, если визы будут делаться за две-три недели», - пояснил он.

Арутюнов подчеркнул, что трудности не пугают туристов, которые и сегодня едут на Кипр.

«Кипр у россиян популярен с мая по октябрь, это основной сезон, когда хорошая погода, море, вкусные овощи, фрукты. В свое время многие россияне приобрели там недвижимость, она была недорогой на фоне европейской недвижимости. А сама поездка на Кипр обходится дешевле, чем в Грецию или Италию. На неделю можно слетать на двоих за 70 тысяч рублей, но плюс перелет. А перелет сейчас недешевый, потому что через Турцию можно добраться только на северную часть Кипра. С северной части Кипра на греческую его часть не попасть, потому что там не пускают людей из-за отношений с Турцией, которая контролирует северную часть острова. Поэтому надо ехать через третьи страны, через Армению есть рейсы, через Грузию», - рассказал собеседник НСН.

С октября 2025 года граждане России, желающие получить визу на Кипр, обязаны будут пройти процедуру биометрии. Посольство Кипра в Москве ранее информировало, что для этого необходимо личное присутствие заявителя при подаче документов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

