«Рынку выгодно»: Как крупные застройщики выиграли из-за «эффекта Долиной»
Ярослав Кабаков заявил НСН, что крупные девелоперы выиграли из-за «эффекта Долиной», потому что это создало негативный фон и тревожность по поводу сделок на вторичном рынке.
Сейчас разрыв между «первичкой» и «вторичкой» увеличился до 80%, такого не было никогда, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН. Он уверен, что скандал с квартирой Долиной сыграл здесь свою роль.
«На рынке недвижимости из-за «эффекта Долиной» сложилась обратная ситуация, это простимулировало первичный рынок. Крупные девелоперы только выиграли из-за этого, потому что это повлияло на негативный фон и тревожность по поводу сделок на вторичном рынке. Сейчас разрыв между «первичкой» и «вторичкой» увеличился до 80%, такого не было никогда. Поэтому «эффект Долиной» выгоден в каком-то смысле рынку», - рассказал он.
В этом году мошенники стали использовать многоступенчатые схемы отъема денег у граждан. Громкой историей такого плана стало дело певицы Ларисы Долиной, которая, по ее утверждению, под влиянием мошенников продала свою элитную квартиру в Москве. Ей удалось вернуть свое имущество через суд, а покупатели, которых злоумышленники тоже использовали вслепую, остались ни с чем. В СМИ этой схеме присвоили свое название «эффект Долиной».
