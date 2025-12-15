Лукашенко подарил Трампу икону

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил лидеру США Дональду Трампу и его жене Мелании икону и ювелирное украшение. Об этом сообщает телеканал «Первый информационный».

Глава республики передал подарки спецпосланнику США по Белоруссии Джону Коулу, с которым ранее провел переговоры.

Отмечается, что Лукашенко презентовал Мелании Трамп ювелирное изделие в виде белорусских васильков, Дональду Трампу - христианскую икону Николая Чудотворца. Белорусский президент отметил, что она «очень ценная» в Америке.

Ранее Лукашенко предложил выработать алгоритм отношений с США на перспективу с учетом дружественных связей Минска с Россией и Китаем, напоминает «Свободная пресса».

