Лукашенко подарил Трампу икону
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил лидеру США Дональду Трампу и его жене Мелании икону и ювелирное украшение. Об этом сообщает телеканал «Первый информационный».
Глава республики передал подарки спецпосланнику США по Белоруссии Джону Коулу, с которым ранее провел переговоры.
Отмечается, что Лукашенко презентовал Мелании Трамп ювелирное изделие в виде белорусских васильков, Дональду Трампу - христианскую икону Николая Чудотворца. Белорусский президент отметил, что она «очень ценная» в Америке.
Ранее Лукашенко предложил выработать алгоритм отношений с США на перспективу с учетом дружественных связей Минска с Россией и Китаем, напоминает «Свободная пресса».
Лукашенко подарил Трампу икону
