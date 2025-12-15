Хоккейный клуб «Адмирал» расторг контракт с главным тренером Тамбиевым

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА с начала суток достигло 20 За первый месяц работы Московского трамвайного диаметра пассажиры совершили 2 миллиона поездок В Мособлдуме обсудят меры безопасности при встречах людей с дикими животными Лоукостер "Победа" предоставил пассажирам возможность перевозить питомца на соседнем кресле Столичные мосты украсили к Новому году и Рождеству Минувшая ночь стала самой морозной нынешней зимой в Москве