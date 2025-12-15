Хоккейный клуб «Адмирал» расторг контракт с главным тренером Тамбиевым
15 декабря 202510:55
Клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из Владивостока «Адмирал» расторг контракт с главным тренером Леонидом Тамбиевым. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Решение принято по инициативе клуба. Тамбиева отстранили от работы с «Адмиралом» 6 декабря.
Специалист возглавлял команду с 2021 года. Под руководством 55-летнего Тамбиева «Адмирал» впервые преодолел первый раунд плей-офф КХЛ в 2023 году.
Ранее московский хоккейный клуб «Динамо» уволил главного тренера Алексея Кудашова, напоминает РЕН ТВ.
