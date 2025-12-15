Каллас: ЕС подумает о гарантиях безопасности для Киева взамен членства в НАТО
Евросоюзу следует обдумать гарантии безопасности для Украины взамен членства Киева в НАТО. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
«Если это не подлежит больше обсуждению и об этом не идет речь, значит нам нужно посмотреть, какие гарантии безопасности являются осязаемыми. Это не могут быть, знаете ли, бумаги или обещания», - цитирует дипломата РИА Новости.
По словам Каллас, гарантиями должны стать «реальные войска» и реальные возможности, чтобы Киев мог защитить себя.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ЕС и США не поддержали идею вступления страны в НАТО, пишет 360.ru.
