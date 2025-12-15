Суд в Москве признал экстремистcкой группу Pussy Riot
Группа Pussy Riot по требованию Генеральной прокуратуры РФ признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее ГП потребовала признать объединение экстремистским и запретить его деятельность в РФ из-за акций, которые представляют угрозу для безопасности государства. Представитель надзорного ведомства ходатайствовала о закрытии процесса по рассмотрению иска, так как в деле есть информация, доступ к которой ограничен в соответствии с законом.
Заявление Генпрокуратуры удовлетворил Тверской суд Москвы.
Ранее в России признали экстремистским «Международное движение сатанизма» и запретили деятельность организации, напоминает «Свободная пресса».
