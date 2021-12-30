«Не мотивирует»: В спортиндустрии не ждут наплыва клиентов от налогового вычета

Налоговый вычет на спорт распространяется не только на фитнес-клубы, рассказал гендиректор «Фитнес Эксперт» Максим Бабошин.

Налоговый вычет за спортивные услуги не превысит 15 600 рублей, рассказал генеральный директор «Фитнес Эксперт» Максим Бабошин. Новый налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги будет действовать в России с 1 января.

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«Подать нужно будет заявление в 2023 году в налоговую, чтобы вернуть налоги за 2022 год. Мера начнет действовать 1 января, но вернуть деньги можно будет только в 2023 году. Главное, чтобы компания, в которой вы получаете спортивно-оздоровительные услуги, была в реестре Минспорта, список есть на сайте министерства. Те, кто покупал абонемент в фитнес в 2021 году, не смогут получить выплаты, закон действует только со следующего года. Максимальная сумма, по-моему, 15 тысяч 600 рублей за целый год, но это общий вычет за все услуги – в том числе медицинские, образовательные. Сумма потраченных средств за год составляет не более 120 тысяч, от нее можно получить 13%, это 15,6 тысячи», - объяснил механизм Бабошин.

По его словам, в индустрии не ожидают значительных перемен из-за принятых мер.

«Правило распространяется на всех людей, которые потратили деньги на физкультурно-оздоровительные занятия, необязательно в фитнес-клубах, потому что их не так уж и много, это не подавляющее большинство спортивных объектов. Очень много всяких объектов оздоровительной индустрии, в том числе государственных. Но я считаю глобальным заблуждением, что это кого-то мотивирует заниматься спортом. На владельцах фитнес-клубов это никак не отразится: люди покупают абонементы не из-за скидок, а из-за стремления к здоровому образу жизни», - заключил специалист.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести налоговый вычет при покупке автомобиля.

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ФОТО: РИА Новости
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