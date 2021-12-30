«Не мотивирует»: В спортиндустрии не ждут наплыва клиентов от налогового вычета

Доступ на Красную площадь завтра ограничат с 17:00 Число пользователей портала «Наш город» в Москве превысило 1.8 млн человек За два месяца работы сервиса по вывозу ненужных вещей горожане утилизировали более 5.5 тыс предметов Посещаемость Салтыковского парка в Москве после благоустройства выросла в шесть раз Последний рабочий день уходящего года подарит столичным автомобилистам пробки в 8 баллов