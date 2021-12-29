«Налоговый импульс»: Что спасет промышленность России после провала импортозамещения
Новации в промышленной политике позволят резко нарастить экспортный потенциал страны.
В России следует на законодательном уровне ввести налоговые льготы, стимулирующие создание и развитие новых направлений в промышленности, считает предприниматель и активист Дмитрий Давыдов.
В рамках проекта «20 идей по развитию России» он предложил предусмотреть на срок от 30 до 50 лет минимальные ставки по всем видам налогов для компаний, производящих три категории товаров.
Первая категория – это товары, которые на данный момент не производятся в России и не планируются к производству, но имеют исключительно экспортный потенциал.
«Например, Россия не производит и не планирует производить автомобили с правым рулем. Соответственно, после запуска их производства они будут экспортироваться в страны с левосторонним движением, где используются праворульные автомобили, такие как Индия, Пакистан, Таиланд и ЮАР. Из-за минимального налога появится значительный интерес к запуску производства таких автомобилей на территории России», - отмечает Давыдов
Ко второй категории относятся не производившиеся раньше в России товары, которые можно будет и экспортировать, и продавать на внутреннем рынке.
В качестве примера приводится возможность производства в нашей стране смартфонов, компьютерной техники и брендовой одежды ведущих мировых производителей, ранее не имевших планов по открытию предприятий в России.
Третья категория – это товары, которые будут экспортироваться в те страны, где российские производители еще не представлены.
«Например, основными экспортными рынками сбыта автомобилей Lada являются страны СНГ. Соответственно, если автомобили Lada начнут экспортироваться в страны, в которых они в настоящее время не представлены, то вышеуказанные льготы будут применяться к оборотам/доходам от такого экспорта. Это даст больше возможностей для российских промышленников в освоении новых рынков сбыта, что будет способствовать наращиванию производственных мощностей», - отмечает автор проекта «20 идей по развитию России».
При этом Давыдов указал, что следует запретить размещение «льготных» заводов и фабрик в Москве и Санкт-Петербурге, а также в радиусе 500 км от двух столиц. Это связано с необходимостью развития промышленности в регионах и разгрузки мегаполисов, жители которых получат стимул работать в других местах.
«В результате реализации вышеуказанных мер в стране появится больше промышленных объектов, создадутся новые рабочие места и получит развитие бизнес, связанный с обслуживанием предприятий, создастся приток инвестиций в регионы. Введение льготных налоговых условий сразу обратит внимание российских и иностранных производителей на Россию и сможет превратить страну в одну из самых конкурентоспособных промышленных держав мира за счет продвижения тех направлений, которые никогда не появятся в РФ при текущих условиях», - подчеркивает Давыдов.
По его словам, это не сократит текущие налоги и ничем не угрожает действующей промышленности, поскольку речь идет о товарах, производство которых даже не планировалось в России.
Со своей стороны, экономист, председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов, комментируя в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» данную инициативу, заявил, что налоговые льготы для промышленности в России особо стали актуальными после провала программы по импортозамещению.
«В 2014 году была принята обширная программа по импортозамещению в связи с начавшимися санкциями против России. Было более 20 таких программ по самым разным направлениям, товарным группам и отраслям, включая, например, микроэлектронику. Эти программы должны были быть завершены к 2020 году, однако все они были провалены», - сказал Катасонов.
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