«Налоговый импульс»: Что спасет промышленность России после провала импортозамещения

«Например, Россия не производит и не планирует производить автомобили с правым рулем. Соответственно, после запуска их производства они будут экспортироваться в страны с левосторонним движением, где используются праворульные автомобили, такие как Индия, Пакистан, Таиланд и ЮАР. Из-за минимального налога появится значительный интерес к запуску производства таких автомобилей на территории России», - отмечает Давыдов

Ко второй категории относятся не производившиеся раньше в России товары, которые можно будет и экспортировать, и продавать на внутреннем рынке.

В качестве примера приводится возможность производства в нашей стране смартфонов, компьютерной техники и брендовой одежды ведущих мировых производителей, ранее не имевших планов по открытию предприятий в России.

Третья категория – это товары, которые будут экспортироваться в те страны, где российские производители еще не представлены.

«Например, основными экспортными рынками сбыта автомобилей Lada являются страны СНГ. Соответственно, если автомобили Lada начнут экспортироваться в страны, в которых они в настоящее время не представлены, то вышеуказанные льготы будут применяться к оборотам/доходам от такого экспорта. Это даст больше возможностей для российских промышленников в освоении новых рынков сбыта, что будет способствовать наращиванию производственных мощностей», - отмечает автор проекта «20 идей по развитию России».

При этом Давыдов указал, что следует запретить размещение «льготных» заводов и фабрик в Москве и Санкт-Петербурге, а также в радиусе 500 км от двух столиц. Это связано с необходимостью развития промышленности в регионах и разгрузки мегаполисов, жители которых получат стимул работать в других местах.

«В результате реализации вышеуказанных мер в стране появится больше промышленных объектов, создадутся новые рабочие места и получит развитие бизнес, связанный с обслуживанием предприятий, создастся приток инвестиций в регионы. Введение льготных налоговых условий сразу обратит внимание российских и иностранных производителей на Россию и сможет превратить страну в одну из самых конкурентоспособных промышленных держав мира за счет продвижения тех направлений, которые никогда не появятся в РФ при текущих условиях», - подчеркивает Давыдов.