В России предложили ввести налоговый вычет для автомобилистов
Налоговый вычет при покупке автомобиля могут ввести в России, с такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Об этом сообщает RT, ссылаясь на обращение Орлова к главе Минтруда Антону Котякову.
Глава Института исследования проблем современной политики напомнил, что граждане могут единожды воспользоваться налоговым вычетом до 2 млн рублей при покупке недвижимости и вернуть 13% от потраченной суммы. Орлов попросил министра «оценить целесообразность введения налогового вычета суммой до 1 млн рублей при покупке личного транспортного средства», которым россияне смогут воспользоваться один раз в жизни, вернув до 130 тысяч рублей, пишет Ura.ru.
Орлов подчеркнул, что наличие автомобиля имеет большое значение для многих граждан, в частности, для многодетных семей и пенсионеров.
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