Юрист напомнил россиянам о новом налоговом вычете на спорт

«Россияне получат право сэкономить 13% процентов стоимости оплаченных услуг, однако лимит затрат на эти нужды, куда также включаются расходы на лечение, обучение, страховки и пенсионные взносы, составляет не более 120 тысяч рублей в год», — рассказал эксперт.

Таким образом граждане смогут сэкономить до 15 600 рублей, отмечает «Свободная пресса».

Налоговый вычет предоставляется любому совершеннолетнему россиянину, который платит налог на доходы физлиц (НДФЛ). Для получения вычета необходимо направить в налоговые органы подтверждающие оплату расходов на спорт документы, декларацию 3-НДФЛ, справку 2-НДФЛ и реквизиты для перевода средств, пишет РИА ФАН.